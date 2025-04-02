Як часто українці скаржаться на порушення мовного закону: статистика від початку року

Найбільше скарг до мовного омбудсмена надійшло з Києва

Від початку 2025 року Уповноважений із захисту державної мови отримав 646 звернень щодо порушення мовного закону. Найчастіше українці скаржилися на недотримання його вимог у сфері надання послуг.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Цьогоріч найбільше скарг через невикористання державної мови надійшло з Києва (251 звернення). Крім того, на недотримання закону скаржилися в таких областях:

Одеська (84 скарги);

Харківська (71);

Дніпропетровська (69);

Київська та Донецька (22).

Тарас Кремінь звернув увагу на те, що випадки недотримання мовного закону поширені по всій Україні, однак найбільше їх трапляється у містах-мільйонниках.

Фото: Тарас Кремінь/Facebook

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"Столиця – стабільний лідер за кількістю скарг. Це вказує на необхідність з боку міської влади посилити контроль за виконанням мовного закону.

Чим більше дієвих ініціатив, які посилюють механізми утвердження державної мови, тим сильніше Закон. Закликаю місцеву владу бути наступальними в питаннях захисту мовних прав громадян України", – наголосив він.

За словами мовного омбудсмена, "однією з найчутливіших" щодо дотримання закону про державну мову залишається сфера обслуговування, щодо якої Тарас Кремінь отримав 307 скарг.

Найчастіше (175 випадків) звернення стосувалися інтернет-сторінок (відсутність української версії сайтів або завантаження за замовчуванням недержавною мовою).

Дещо менше (104 рази) українці скаржилися на надання послуг із порушенням мовного закону та інформацію про товари та послуги (28 разів).

Тарас Кремінь зауважив, що станом на початок 2025 року зберігається проблема з дотриманням вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та реклами. За перші три місяці року таких скарг омбудсмен отримав 128, з яких 67 щодо Києва.

Також українці 54 рази зверталися до Уповноваженого через порушення у сфері освіти. При цьому найбільше скарг (17) стосувалося закладів вищої освіти.

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Крім того, мовний омбудсмен отримав скарги щодо недотримання законодавства в інших сферах:

культури (32);

медіа (30);

органів влади (29);

охорони здоров'я (27).

Після розгляду звернень Уповноважений із захисту державної мови може вживати заходів реагування, зокрема накладати штрафи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше мовний омбудсмен пояснював, чи можуть клієнти вимагати обслуговування іншою мовою, крім української.