"Межу вже перетнули": дослідники спрогнозували майбутнє лісів Амазонії

Дослідники попереджають, що до 2050 року половина площі тропічних лісів Амазонії зазнають знищення. Причиною цього є нестача води, розчищення земель і кліматичні зміни.

Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Nature, свідчать, що досягнення критичної позначки може призвести до локального, регіонального або навіть глобального колапсу лісів, пише The Guardian.



Дослідники проаналізували, як на ліси вплинули людська діяльність і зміни клімату. За їхніми словами, вони вже перетнули умовну позначку, після якої зазнають глобальних змін. Тож вчені закликають вжити необхідних заходів, щоб відновити пошкоджені ділянки та підвищити загальну стійкість екосистеми.

“Ліс уже став слабшим і однорідним. До 2050 року цей процес прискориться. Треба реагувати зараз. Коли ми пройдемо переломний момент, то втратимо контроль над системою”, – зазначив Бернардо Флорес, науковець із Федерального університету Санта-Катаріни (Бразилія) та провідний автор дослідження.



Це вимагає дій, бо навіть локальне припинення вирубки лісів не зможе запобігти колапсу без глобального скорочення викидів вуглецю, який руйнує атмосферу і клімат, запевнили вчені.



Амазонські ліси протягом 65 мільйонів років протистояли кліматичним змінам. Однак зараз вони зіткнулися з безпрецедентними загрозами. Так, посуха, спека, пожежі та вирубка руйнують навіть глибокі центральні регіони лісу. Внаслідок цього змінилося його функціонування: у багатьох районах зменшилася кількість опадів і ліс поступово перетворюється з “поглинача” вуглецю на його джерело.

За оцінками вчених, до 2050 року від 10% до 47% амазонських лісів зазнають ушкодження. Це може спричинити неочікувані екосистемні переходи та негативно вплинути на регіональний клімат.



Щоб уникнути цих наслідків, дослідники запропонували встановити безпечну межу вирубки лісів – 10% від загальної площі регіону. Це дозволить утримати глобальне потепління в межах 1,5°C вище доіндустріального рівня.



На жаль, межу вже перетнули. 15% площі амазонських лісів уже знищено, а 17% – пошкоджені через людську діяльність (лісозаготівля, пожежі та незаконна вирубка). Ще 38% ризикують бути ослабленими через тривалі посухи, які спостерігають протягом останніх десяти років.



Також вчені спрогнозували, що може статися з амазонськими лісами у майбутньому. Використовуючи нові дані та комп’ютерне моделювання, вони визначили три можливі сценарії:

білосніжна савана;

деградований відкритий полог;

деградований ліс (це призведе до збільшення кількості пожеж та посухи).

У центральній та південній частинах Амазонії температура сухого сезону вже на 2°C вища, ніж 40 років тому. До 2050 року прогнозують на 10-30 посушливих днів більше, ніж зараз, і підвищення річних максимальних температур на 2-4°C. Це призведе до того, що "ліси і місцеве населення потерпатимуть від аномальної спеки", а також до зниження продуктивності лісів і їхньої здатності поглинати вуглець.



Раніше ми розповідали, що через спалах пташиного грипу різко скорочуються популяції морських птахів.

