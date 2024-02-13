Через спалах пташиного грипу різко скорочуються популяції морських птахів – вчені

Пташиний грип (H5N1) за два роки кількісно знищив три чверті популяції великого поморника, 25% північних ганнетів та інших птахів, які мешкають на узбережжі Британії.

Про те, що від моменту спалаху пташиного грипу загинуло 16 тисяч пар великих поморників, йдеться у звіті Королівського товариства охорони птахів (RSPB) та Британського фонду орнітології, пише The Guardian.

"Такий рівень загибелі птахів є дуже високим. Мати такі втрати у популяції, за яку ми несемо міжнародну відповідальність, – це катастрофа", – зазначає Жан Дагган, помічниця з питань пташиного грипу Королівського товариства захисту птахів (RSPB).

Ганнети гніздяться невеликими колоніями, а це означає, що вони особливо вразливі до хвороб. Їхня популяція скоротилася на 54%. Дослідники запевняють: достатньо одного зараженого птаха, щоб за короткий час інфікувати цілу зграю.

Через пташиний грип чисельність морських птахів катастрофічно зменшується. Фото: mzphoto/Depositphotos

"Ми знали, що ситуація з ганнетами і великими поморниками погана, але вона ще гірша, ніж ми думали", – сказала Даґґан.

У звіті також стверджують, що вірус спричинив скорочення популяції рожевих крячків на 21%. Це найрідкісніші морські птахи, що розмножуються у Великобританії, і мають лише одну постійну гніздову колонію.

Морські птахи, як правило, живуть довго. Вони можуть розмножуватися, коли досягають приблизно п’ятирічного віку. Зазвичай мають лише кілька пташенят, тому популяціям потрібно більше часу, щоб відновитися після пташиного грипу.

Популяції великих поморників, північних крячків і рожевих крячків збільшувалися до того, як з'явився пташиний грип, тому дослідники можуть пов'язати їхнє скорочення з цим вірусом. Зменшення чисельності популяцій крячків пісочника і крячка звичайного (на 35% і 42% відповідно), ймовірно, сталося через пташиний грип.

Загалом чисельність 9 з 13 видів, згаданих у звіті, скоротилася більше, ніж на 10%, але у деяких популяціях це сталося ще до пташиного грипу.

Загалом це небезпечне захворювання поширюється серед тварин по всьому світу.

Так, у грудні підтвердили смерть білого ведмедя від пташиного грипу на Алясці, а в Чилі та Перу від цього вірусу загинуло близько 20 тисяч морських левів.

В Аргентині від пташиного грипу загинули 220 фламінго і 17 тисяч дитинчат морських слонів, що становить 96% від усієї популяції.

Однак вчені вже виявили у птахів антитіла до пташиного грипу. Науковці сподіваються, що вони вбережуть їх від смертельного вірусу.