Дельфінарій "Немо" може мати філії в РФ і звʼязки з партією "Единая Россия" – розслідування

До роботи дельфінаріїв "Немо" може бути причетна Росія

У діяльності мережі дельфінаріїв "Немо", яку раніше звинуватили у жорстокому ставленні до тварин, виявили ймовірні зв’язки з Росією.

Про це йдеться у спеціальному розслідуванні журналістів UAnimals Media та OSINT-агенції Molfar.

Перший дельфінарій "Немо" відчинив свої двері для відвідувачів ще у 2005 році. У цей проєкт вклало кошти товариство з обмеженою відповідальністю "Нерум".

"Всі власники компанії "Нерум" (або ж їхні тезки й однофамільці) також є засновниками російського товариства з обмеженою відповідальністю "Екологічєскій центр".

Компанія розташована в Анапі (Росія), продовжує працювати і сплачувати податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році – 500 тисяч рублів (за теперішнім курсом, це понад 5,5 тисяч доларів у бюджет держави, яка розв’язала повномасштабну війну з Україною)", – зауважили журналісти.

Зокрема однією із співвласниць мережі дельфінаріїв є Раїса Кісловська, мати Андрія Кісловського – депутата міської ради Одеси від Комуністичної партії України. Згідно з даними, які здобули журналісти-розслідувачі, він має тимчасову адресу проживання в Росії.

Раніше дельфінарій "Немо" звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами poznyakov/Depositphotos

Також відомо, що "Немо" тісно пов’язаний і з іншими російськими компаніями, зокрема з "Чудноє морє", власником якої є Сергій Зірінов, депутат від партії "Единая Россия". Його підозрювали у скоєнні вбивств і створенні банди, тож політика засудили терміном на 21 рік.

"Із 2011 до 2013 року ця російська компанія мала партнерські стосунки з товариством "Нерум" і отримувала морських тварин за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю "Екологічєскій центр".

Підприємства, ймовірно, зберігали зв’язки й після окупації Росією Криму та вторгнення на Донеччину і Луганщину в 2014 році", – повідомляє UAnimals Media.

У 2014 році, коли Крим вже був окупований Росією, Тетяна Рябчікова та ТзОВ "Нерум" зареєстрували "Дєльфінарій Немо" за адресою провулок Ревкомівський, 10 в Алушті. Фактично там досі розташований один із дельфінаріїв.

Окрім того, філії мережі дельфінаріїв розташовані в містах країни-ворога. Зокрема в Анапі, Нижньому Новгороді, Джубзі, станиці Голубицькій, Вітязєвому.

Нагадаємо, раніше в одеському дельфінарії "Немо" пояснили, чому відвідувачі знімали відео з тваринами у готельних номерах.