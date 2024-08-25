Допоможе роботизована рука: японська компанія планує вивезти з орбіти Землі частину космічного сміття

Частина японської ракети дрейфує в космосі з 2009 року

До 2029 року японська космічна агенція Astroscale планує вивезти з орбіти Землі тритонну частину ракети H-2A, яка дрейфує в космосі з 2009 року. Для цього об’єкт захоплять роботизованою рукою та відкинуть в атмосферу планети, де він згорить.

11-метровий розгінний ступінь ракети H-2A обертається на орбіті з моменту розгортання програми спостереження за парниковими газами в 2009 році, інформує Space.com.

Тоді за допомогою японської ракети на орбіту Землі вивели супутник GOSAT.

Частина H-2A – одна із сотень відпрацьованих корпусів ракет у навколоземному космосі. Наразі вік корпусу, об’єкт і безконтрольний рух створюють складнощі для її видалення.

Однак попередня перевірка в межах програми ADRAS-J показала, що адаптер корисного навантаження ракети неушкоджений. Тому саме його використають як частину, за яку схопиться роботизована рука космічного корабля.

ВІДЕО ДНЯ

За допомогою неї ракету відкинуть в атмосферу Землі, де вона має згоріти.

"Непідготовлені об’єкти на орбіті становлять додаткову проблему, оскільки вони не пристосовані за допомогою жодних технологій, що могло би забезпечити їхню стиковку, потенційне обслуговування чи видалення", – йдеться в заяві Astroscale.

Очікується, що місія вартістю 90 мільйонів доларів ракети має стартувати в 2027 році.

Космічне сміття становить серйозну проблему для космічної галузі, оскільки понад 40 тисяч різних предметів розміром більше 10 сантиметрів рухаються в космічному просторі, зокрема:

старі супутники;

відпрацьовані ступені ракет;

викинуті з Міжнародної космічної станції предмети;

фрагменти, які утворилися внаслідок зіткнень і вибухів.

Крім того, ще 1,1 мільйона об’єктів розміром від 1 до 10 сантиметрів розкидали в навколоземному просторі. Чисельність предметів розміром менше 1 сантиметра складає понад 130 мільйонів.

Читайте також : У США вперше оштрафували компанію за космічне сміття

Це сміття обертається навколо Землі на неймовірній швидкості, загрожуючи зіткненням іншим об’єктам на своєму шляху. Експерти висловлюють стурбованість тим, що через збільшення кількості супутників незабаром стане неможливо запобігти їхнім ударам із сміттям.

Уникнути цього не допоможуть навіть наземні радари, які здатні ідентифікували лише більші фрагменти.

Особливе занепокоєння викликають скупчення уламків космічного сміття. Неконтрольована сукупність зіткнень – синдром Кесслера – може зробити орбіту Землі непридатною для використання протягом десятиліть. Тому активне видалення його з навколоземного простору має вирішальне значення для майбутніх досліджень.

Наразі Космічне агентство Великобританії розглядає космічний корабель японської компанії як потенційний пристрій для видалення двох старих супутників.

Європейське космічне агентство також розробляє план видалення набагато меншого супутника – Proba-1 вагою 94 кілограми.

Нагадаємо, у червні 2024 року сім’я, дах якої пробив уламок з Міжнародної космічної станції, звернулася до NASA з вимогою компенсувати збитки.