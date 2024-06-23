Родина із США, на будинок якої впало космічне сміття, звернулася до NASA по компенсацію

Уламок космічного сміття мав згоріти в атмосфері Землі, але робив дах і підлогу родини Отеро

Виправлено о 19:52

Сім’я, дах будинку якої в 2024 році пробив уламок космічної станції, звернулася до Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) з вимогою про компенсацію. Постраждалі намагаються отримати більше 80 тисяч доларів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на прессреліз юридичної фірми Cranfill Summer, яка представляє інтереси сім’ї Отеро.

Незважаючи на те, що під час інциденту не постраждав ніхто, родина вважає, що промах міг бути катастрофічним.

"Мої клієнти вимагають адекватної компенсації за стрес і вплив, які ця подія справила на їхнє життя. Якби уламок впав на кілька футів (ред. – від близько 0,6 метра до кількох метрів) в іншому напрямку, могли би бути серйозні травми або навіть смерть", – заявила адвокатка родини Міка Нгуєн Ворті.

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Відповідь NASA, яку, відповідно до федерального закону, мають дати впродовж 6 місяці, може створити прецедент щодо розгляду звернень громадян і резидентів США.

Адвокатка Отеро просить національну установу розглядати справу у тому ж порядку, який передбачений міжнародним космічним правом.

У випадку міжнародних інцидентів відповідальність за шкоду, якої завдав космічний об’єкт, має нести країна, що запустила об’єкт або з території якої це було здійснено.

На початку 1980-х за цим правилом СРСР виплатив мільйонні компенсації Канаді, над територією якої згорів несправний супутник.

"Якби інцидент стався за кордоном, і хтось в іншій країні постраждав від такого ж космічного сміття США, були б зобов’язані заплатити за ці збитки", – додала Міка Нгуєн Ворті.

У коментарі науковому виданню ARS Technica юристка розповіла, що вимога передбачає відшкодування перевищує 80 тисяч доларів. У цю суму входять сума незастрахованого майна, втрачена вигода від бізнесу, емоційні та душевні страждання і витрати на допомогу третіх сторін.

У березні 2024 року невідомий металевий об’єкт пробив дах будинку та проламав підлогу Александра Отеро. Тоді чоловік був у відпустці, і про обставини події йому розповів син.

За місяць NASA проаналізували циліндричний предмет і заявили, що це – шматок космічного сміття обладнання Міжнародної космічної станції.

Виявилося, що в 2021 році на об’єкті замінювали батареї, а старі деталі викинули в космос. Фахівці очікували, що вони повністю згорять під час входження в атмосферу Землі.

Нагадаємо, у травні американський фермер знайшов на своєму полі двометрову купу обгорілого металу, яка раніше була частиною ракети SpaceX.

Важливо: У першій версії цього матеріалу ми зазначили, що кілька футів відповідають десяткам кілометрів. Пізніше це було виправлено. Редакція "УП. Життя" перепрошує за помилку!