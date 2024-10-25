"Ми балансуємо на канаті": в ООН попередили, що планета може нагрітися на 3℃ до кінця століття

До кінця століття на планеті потеплішає на понад 3℃ – ООН

ООН попереджає, що за нинішніх обставин до кінця століття планета нагріється на 3,1℃ у порівнянні з доіндустріальним періодом.

Цей показник удвічі перевищує попередні прогнози, пише Reuters.

"Ми балансуємо на планетарному натягнутому канаті. Або лідери подолають розрив у викидах, або ми з головою зануримося в кліматичну катастрофу", – наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

З 2022 по 2023 роки глобальні викиди парникових газів зросли на 1,3%. Вони досягнули нового максимуму в 57,1 гігатонни в еквіваленті діоксиду вуглецю.

Наразі світ потеплішав приблизно на 1,3°C. Навіть враховуючи нинішні обіцянки вжити заходів у майбутньому, температура на планеті все одно зросте на 2,6-2,8℃.

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"Якщо ми подивимося на прогрес у досягненні цілей до 2030 року, особливо країн-членів "Великої двадцятки", то побачимо, що вони не досягли значних успіхів", – сказала представниця ООН Анна Ольхофф.

Щоб запобігти потеплінню ще на 1,5°C, країни повинні колективно скоротити щорічні викиди парникових газів на 42% до 2030 року та на 57% – до 2035-го.

Нагадаємо, науковці сумніваються у плані "охолодження" Землі, на який покладалися раніше.