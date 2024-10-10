Науковці сумніваються у плані "охолодження" Землі, на який покладалися раніше

Якщо температура на планеті зросте ще більше, ніж зараз, "охолодити" Землю може бути складніше, ніж вважалося.

Про це йдеться у новому дослідженні в журналі Nature, пише The Washington Post.

Донедавна вчені вважали, що за допомогою "висмоктування" вуглекислого газу з атмосфери Землі зможуть нормалізувати температуру на планеті, навіть якщо вона зросте на більш ніж 1,5°C, порівняно з доіндустріальним рівнем.

Цей план закладали у більшість кліматичних моделей на майбутнє, але тепер науковці застерігають, що ця ідея небезпечна.

Що мають на увазі вчені

Середня глобальна температура на Землі зростає і вже значно перевищує показники з доіндустріальних часів.

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Після підписання Паризької угоди світові лідери пообіцяли спробувати утримати показник зростання глобальної температури в межах 1,5°C (або 2,0°C максимум).

Хоч країнам не вдалося обмежити спалювання викопного палива, а концентрація вуглекислого газу в атмосфері зростає рекордними темпами, ця мета залишається незмінною.

Але у спеціальній доповіді ООН 2018 року вчені та кліматичні моделісти популяризували суперечливу ідею: мовляв, країни можуть тимчасово "перевищити" безпечний показник, а потім знизити температуру.

Вчені вважали, що "витягуючи" CO2 з атмосфери, Землю все одно можна буде охолодити, навіть якщо температура відрізнятиметься від доіндустріальної на 1,6 чи 1,7°C.

Але міжнародна команда німецьких, британських, швейцарських, австрійських, норвезьких та австралійських вчених спростувала цю ідею у новому дослідженні.

Якщо температура підвищиться, а потім знову знизиться, людство стикатиметься з негативними наслідками цього "стрибка" протягом багатьох століть і тисячоліть.

Серед таких наслідків – підвищення рівня моря і танення вічної мерзлоти, що потягнуть за собою вимирання видів, кажуть дослідники.

Команда вчених підрахувала, що рівень моря підійматиметься приблизно на 4 сантиметри за кожне десятиліття, в якому температура Землі залишатиметься на 1,5°C вищою, ніж у доіндустріальні часи.

А підвищення рівня моря, хай навіть і невелике, може призвести до більш небезпечних повеней під час ураганів і злив.

"Шанс 1 до 10, що це може призвести до екзистенціальної загрози, є досить високим", – каже професор кліматології Імперського коледжу Лондона і співавтор дослідження Джорі Рогелль.

Крім того, вчені попереджають, що охолодження планети може бути навіть технічно неможливим, бо інструменти для вилучення вуглекислого газу з атмосфери ще не застосовувалися в широких масштабах.

Нині компанії витягують з повітря близько 2 мільйонів тонн вуглекислого газу щороку, але це число потрібно буде збільшити в тисячу разів лише протягом наступних десятиліть.

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Останні дані Служби зміни клімату "Коперник" (C3S) показують, що у 2024 році глобальна температура збільшилася на 1,5°C, порівняно з середніми доіндустріальних показників.

Вчені припускають, що невдовзі показник потепління стабільно вийде за ці 1,5°C. За даними Світової метеорологічної організації, це може статися протягом наступних 5 років.

Але коли це трапиться, повністю покладатися на "витягування" вуглекислого газу з атмосфери не варто.

"Ми визначили геофізичну потребу у превентивному поглинанні вуглекислого газу потужністю в кілька сотень гігатонн. Проте технічні, економічні та екологічні міркування можуть обмежити реалізацію розгортання систем "висмоктування" вуглекислого газу в таких масштабах.

Тому ми не можемо бути впевнені, що зниження температури після її перевищення можна досягти в часові рамки, прогнозовані вченими. Лише швидке скорочення викидів є ефективним для зменшення кліматичних ризиків у найближчій перспективі", – підсумували дослідники у статті.

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Нагадаємо, цього літа в Україні та світі зафіксували чимало температурних рекордів. Причиною аномальної спеки вважають зміни клімату, спричинені спалюванням викопного палива.