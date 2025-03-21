Фрагмент браслету та срібна фібула: поліція вилучила на "чорному" ринку рідкісні артефакти IV-V століть

Поліція вилучила на "чорному" ринку рідкісні історичні артефакти IV-V століть.

Йдеться про фрагмент браслету та золочене закінчення ременю у вигляді голови хижого птаха із вставкою з гранату, а також срібну фібулу – рідкісну застібку для одягу, декоровану складними ювелірними техніками.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Археологічні артефакти двоє музейників виявили на одному з сайтів для колекціонерів. Фрагмент браслету та золочене закінчення ременю, що мав вигляд голови хижого птаха із вставкою з гранату, виставила на продаж жителька Кіровоградської області. Ці артефакти жінка хотіла продати за безцінь.

Три артефакти передали на зберігання у музей Поліція Києва/Facebook

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У одній з ухвал у цій справі йдеться, що жінка, ймовірно, знайшла скарби на об’єктах культурної спадщини.

"У рамках розпочатого кримінального провадження ми вилучили рідкісні артефакти… Всі ці знахідки належали знаті варварських королівств в часи Великого переселення народів, а їх географія відноситься до Північної, Середньої та Східної Європи", – зауважив начальник сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Яків Падитель.

Срібна фібула - рідкісна застібка для одягу Поліція Києва/Facebook

Після завершення досудових експертиз поліцейські передали вилучені археологічні знахідки на зберігання до Національного музею історії України.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 193 Кримінального кодексу України (незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна). Максимальне покарання, яке передбачає ця стаття – до двох років виправних робіт.

Нагадаємо, минулоріч до Національного музею історії України передали кам’яну плиту часів Київської Русі із зображенням ангела-захисника, яку змогли врятувати від нелегального продажу прокурори спільно з правоохоронцями і музейниками.