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Освітній застосунок "Мрія" запрацював: до нього вже доєдналися 40 шкіл

Альона Павлюк — 2 вересня, 17:34
Освітній застосунок Мрія запрацював: до нього вже доєдналися 40 шкіл
До освітнього застосунку "Мрія" приєдналися перші 40 шкіл
Мрія/Facebook

До освітнього застосунку "Мрія", який створили на базі цифрового застосунку "Дія", відсьогодні приєдналися 40 шкіл.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час регіонального освітнього форуму у Запоріжжі.

Зараз у "Мрії" вже є 100 тисяч користувачів із шести областей України (Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської та Дніпропетровської). Доєднатися мають можливість всі школи. Незабаром Уряд оприлюднить інструкцію, як це можна зробити.

"Мрія" – це застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

"Смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів", – зауважив Зеленський.

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Застосунок "Мрія" для дітей
Інтерфейс застосунку для дітей
Скриншоти з відео
Застосунок "Мрія" для батьків
Інтерфейс застосунку для батьків
Скриншоти з відео
Застосунок "Мрія" для вчителів
Інтерфейс застосунку для вчителів
Скриншоти з відео

У застосунку школярі отримають власну ID-картку. Вони зможуть:

  • виконувати навчальні завдання;
  • планувати свій день;
  • знаходити й переглядати освітній контент.

Батьки матимуть змогу спостерігати за тим, як навчається їхня дитина.

Вчителям застосунок дасть можливість:

  • формувати навчальні плани та розклад;
  • заповнювати журнали;
  • визначатись із домашнім завданням і додатковими матеріалами;
  • ставити оцінки;
  • позначати відвідування.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації розповідали, що понад 2 тисячі вчителів пройшли тренінги, щоб бути готовими працювати із застосунком і сайтом "Мрії".

Вони разом із тренерами тестували функціонал: заповнювали журнали, розклади та навчальні плани, пропрацьовували різні сценарії, що можуть виникнути в навчальному процесі.

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