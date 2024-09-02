Освітній застосунок "Мрія" запрацював: до нього вже доєдналися 40 шкіл
До освітнього застосунку "Мрія", який створили на базі цифрового застосунку "Дія", відсьогодні приєдналися 40 шкіл.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час регіонального освітнього форуму у Запоріжжі.
Зараз у "Мрії" вже є 100 тисяч користувачів із шести областей України (Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської та Дніпропетровської). Доєднатися мають можливість всі школи. Незабаром Уряд оприлюднить інструкцію, як це можна зробити.
"Мрія" – це застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.
"Смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів", – зауважив Зеленський.
У застосунку школярі отримають власну ID-картку. Вони зможуть:
- виконувати навчальні завдання;
- планувати свій день;
- знаходити й переглядати освітній контент.
Батьки матимуть змогу спостерігати за тим, як навчається їхня дитина.
Вчителям застосунок дасть можливість:
- формувати навчальні плани та розклад;
- заповнювати журнали;
- визначатись із домашнім завданням і додатковими матеріалами;
- ставити оцінки;
- позначати відвідування.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації розповідали, що понад 2 тисячі вчителів пройшли тренінги, щоб бути готовими працювати із застосунком і сайтом "Мрії".
Вони разом із тренерами тестували функціонал: заповнювали журнали, розклади та навчальні плани, пропрацьовували різні сценарії, що можуть виникнути в навчальному процесі.