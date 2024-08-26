У вересні в Україні запустять публічну бета-версію освітнього застосунку "Мрія"

У вересні українські школярі та вчителі зможуть випробувати публічну бета-версію мобільного освітнього застосунку "Мрія".

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на освітній конференції "Серпнева".

"Ми рік працювали над цим проєктом. Торік ми презентували його як певну візію. Цього року до нього вже буде залучено багато шкіл і дітей. У нас буде окрема презентація з президентом у вересні", – зазначив Федоров.

За його словами, застосунок "Мрія" стане інструментом для покращення освітнього процесу: в реальному часі можна буде аналізувати, як працюють програми та стандарти, і за необхідності, швидко їх коригувати.

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За даними Мінцифри, понад 2 тисячі вчителів вже проходять тренінги, щоб бути готовими працювати з новим застосунком і сайтом "Мрії". Вони разом із тренерами тестують функціонал: заповнюють журнали, розклади та навчальні плани, пропрацьовують різні сценарії, що можуть виникнути в навчальному процесі.

Федоров наголошував, що перевагою "Мрії" стане можливість для вчителів планувати робочий день, навіть якщо вони паралельно працюють у кількох школах. Всі розклади та уроки будуть доступні на одній платформі.

Фінальний етап підготовки включає тестування "Мрії" під час навчального року в реальних умовах. З 2 вересня у 40 пілотних школах у шести регіонах України та Києві учні, вчителі та батьки почнуть працювати з цим застосунком.

Бета-тестування планують завершити до кінця 2024 року, після чого всі школи зможуть подати заявку на підключення до "Мрії".

Раніше ми повідомляли, що на базі цифрового застосунку "Дія" створять аналог, де батькам та дітям надаватимуться освітні та безпекові послуги – "Мрія".

Його мета – дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, застосунок "Мрія" буде доступний для українців, які знаходяться за кордоном.

"Ми створимо ще одну систему – українську "Мрію". Це спеціальний застосунок, який буде підтримувати все, що стосується батьківства, батьків та дитини. Послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині – розвиток та освіта, безпека та контакт з державою", – говорив він.