Чекав на знищення України: у Харкові судитимуть доцента вишу, який підтримував агресію РФ

47-річний обвинувачений є доцентом одного з вишів у Харкові

У Харкові судитимуть 47-річного доцента одного з вишів, який підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну і мріяв отримати російський паспорт.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини.

Назву навчального закладу, де працював чоловік, слідство не уточнює.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений неодноразово говорив, що Україна має бути знищена. Він зневажливо висловлювався про українських патріотів і казав, що хоче отримати російський паспорт, адже, за його словами, "в Росії добре жити".

"Також шанувальник Кремля розповідав, що як тільки Харків "звільнять", він обов’язково переїде на територію "великої Росії".

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Він звинувачував Сили оборони у обстрілах житлових будинків і вболівав за представників "братського народу", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуку вдома у чоловіка виявили та вилучили російські рублі.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Максимально йому загрожує три роки ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справу ще одного харківського викладача, який працював на російську розвідку і коригував удари по Харкову. У листопаді минулого року йому присудили 15 років тюрми.