Чекав на знищення України: у Харкові судитимуть доцента вишу, який підтримував агресію РФ
У Харкові судитимуть 47-річного доцента одного з вишів, який підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну і мріяв отримати російський паспорт.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини.
Назву навчального закладу, де працював чоловік, слідство не уточнює.
У прокуратурі зазначили, що обвинувачений неодноразово говорив, що Україна має бути знищена. Він зневажливо висловлювався про українських патріотів і казав, що хоче отримати російський паспорт, адже, за його словами, "в Росії добре жити".
"Також шанувальник Кремля розповідав, що як тільки Харків "звільнять", він обов’язково переїде на територію "великої Росії".
Він звинувачував Сили оборони у обстрілах житлових будинків і вболівав за представників "братського народу", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Під час обшуку вдома у чоловіка виявили та вилучили російські рублі.
Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Максимально йому загрожує три роки ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про справу ще одного харківського викладача, який працював на російську розвідку і коригував удари по Харкову. У листопаді минулого року йому присудили 15 років тюрми.