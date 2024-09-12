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"Тягне на адміністративне покарання": у Сухопутних військах відреагували на домагання до медикині

Ірина Батюк — 12 вересня, 18:12
Тягне на адміністративне покарання: у Сухопутних військах відреагували на домагання до медикині
Військова медикиня Оксана, яка заявила про сексуальне домагання в армії
ФОТО: СЛІДСТВО ІНФО

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва відреагувала на заяву бойової медикині про домагання з боку колеги.

Вона каже, що випадок "має ознаки сексуального домагання", однак радниця з’ясує, чому військова Оксана розповіла про нього "набагато пізніше", ніж це сталося.

У коментарі "Слідству.Інфо" Григор’єва зазначила, що її здивувала дата дзвінка військової, адже домагання відбулося ще 6 червня.

Як розповіла радниця з гендерних питань, за сексуальні домагання в армії передбачена адміністративна відповідальність. Однак наразі в Україні немає жодного судового позову, який був доведений до кінця і хтось був покараний за цим фактом.

"Я бачила це відео, яке Оксана знімала приховано, і там є ознаки сексуального домагання. Чоловік відкрито сказав: "Має бути секс". І це тягне на адміністративне покарання", – розповідає радниця.

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За словами Григор’євої, кількість звернень про сексуальні домагання, які з лютого 2022 року надійшли на гарячу лінію Міноборони й стосувалися Сухопутних військ, вона може "порахувати на пальцях однієї руки".

Нагадаємо, військова медикиня Оксана розповіла журналістам про сексуальні домагання, яких вона зазнала з боку колеги під час служби, через те, що два місяці у її підрозділі не провели офіційного розслідування цього випадку.

Також жінка подала заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР), але за понад два місяці справу не передали до суду.

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