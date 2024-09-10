Військова медикиня заявила про домагання з боку колеги: за 2 місяці у підрозділі не провели розслідування

Військова медикиня Оксана заявила про сексуальні домагання з боку колеги, яких вона зазнала під час служби. За два місяці у підрозділі не провели офіційного розслідування, тож жінка подала заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться у матеріалі "Слідство Інфо".

Оксана розповіла, що мала досвід служби в зоні АТО. На початку повномасштабного вторгнення жінка добровільно пішла у військкомат і мобілізувалася як медикиня. Вона рятувала військових у боях за Лиман, Вовчанськ та Бахмут.

Однак понад два місяці тому під час бойового злагодження на полігоні у Львівській області її колега, військовослужбовець Сергій, почав вимагати від неї інтимної близькості.

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За словами Оксани, Сергій відкрито висловлював непристойні пропозиції – вона змогла приховано зафіксувати це на відео.

"Я не була готова, що під час служби тебе можуть лапати і принижувати", – говорить вона.

Як розповіла Оксана журналістам, чоловік під час поїздки дозволяв собі неприпустимі висловлювання та дії, зокрема пропозиції сексуального характеру, а також фізичний контакт після купання біля озера.

"Після того, як він поплавав, ми підійшли на міст, я почала дивитися у воду, а він каже: "Я хочу з тобою сфотографуватися". Він став біля мене і почав тертися тазом, я розумію, що в людини ерекція. Навколо нікого не було, а я вже налякана. Їдемо. Він сідає в машину, починає говорити, що я його дуже сильно ображаю. Буцім-то він не знає, що йому робити та ми маємо займатися сексом…

А в мене починається істерика і вона проявляється сміхом. З одного боку, людина фізично тебе не зґвалтувала. Але ти боїшся щось сказати, бо невідомо як відреагує. При підвищенні голосу, при різких відповідях", – розповіла медикиня.

Журналісти намагалися зв'язатися з Сергієм, проте він не відповідає на дзвінки. Після інциденту чоловік самовільно залишив військову частину (СЗЧ), і наразі його оголошено в розшук.

Керівництво підрозділу підтвердило цю інформацію, однак, за словами Оксани, офіційного розслідування з боку підрозділу не було проведено.

Оксана подала заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР), але за понад два місяці справу ще не передали до суду.

Командування планує перевести її разом із Сергієм до іншого підрозділу, пояснюючи це тим, що "розвідувальному полку потрібні морально-психологічно стійкі люди", а обидва учасники конфлікту вважаються "нестійкими".

Раніше ми розповідали, що петиція з вимогою впровадити розроблений механізм протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ набрала необхідні 25 тисяч підписів.