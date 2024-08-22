Скандал про домагання з боку викладача КНУ Шевченка: студентка розповіла про інцидент

Студентка КНУ, яка зазнала сексуальних домагань з боку викладача, розповіла, як це трапилося

Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марина Калашнікова, яка заявила про сексуальні домагання з боку викладача Олексія Савчука, розповіла про інцидент.

У коментарі для "УП. Життя" студентка другого курсу магістратури навчально-наукового центру "Інститут біохімії медицини" зазначила, що інцидент трапився 8 липня.

У той день дівчина перебувала у науковій лабораторії, де працювала під керівництвом завідувача кафедри біохімії Олексія Савчука з 2021 року.

Дівчина зізнається, помічати дивні прояви уваги з боку свого наукового керівника почала ще в лютому 2024-го.

"До прикладу, коли він вчив мене працювати за новим приладом, то міг покласти руки на плечі чи взяти мене за руку.

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В таких ситуаціях я намагалася тримати дистанцію та відходила подалі", – каже Марина Калашнікова.

8 липня Савчук покликав Марину в окремий кабінет для вирішення робочих питань. Дівчина каже, що це звичайна практика, тож вона нічого не запідозрила.

"Ми поговорили і потім все трапилося: він зняв мої окуляри, взяв за щоки і поцілував мене. Я була шокована, відштовхнула його, запитала, що він робить, на що почула відповідь російською: "Нічого страшного, завжди хотів це спробувати". Я схопила окуляри і вибігла.

Після цього я була настільки шокована, що якийсь час просто не могла оговтатися, діяла наче на автоматі", – пригадує студентка.

Після того інциденту Марину Калашнікову звільнили з лабораторії, однак навчання у виші дівчина продовжуватиме. Наразі вона працює з психологом.

Марина сповістила про цю ситуацію адміністрацію Київського університету та звернулася до поліції. Зазначає, що має намір захистити себе та не допустити, щоб такі ситуації траплялися й надалі.

11 та 23 липня 2024 року у виші скликали комісії, щоб розглянути звернення Марини щодо ситуації, яка сталася. Комісія Інституту завершила своє розслідування та подальші дії перейшли на рівень університету.

У коментарі для "УП. Життя" ректор КНУ Володимир Бугров розповів, що матеріали службового розслідування вже опрацювали. З ними учасники інциденту вже ознайомлені.

"На жаль, у мене немає ні аудіозаписів, ні відео, які б підтвердили мої слова, тому комісія зробила висновок, що не може ані підтвердити, ані спростувати порушення моїх прав та факту сексуального домагання", – наголошує Марина Калашнікова.

Дівчина також звернулася у поліцію. В коментарі для "УП. Життя" у Голосіївському управлінні поліції міста Києва підтвердили, що звернення стосовно цієї ситуації зареєстроване.

Нагадаємо, раніше у Київському університеті спалахнув скандал через викладача навчально-наукового інституту журналістики Микити Василенка.

На своїх парах той просував проросійські та сексистські наративи. Тоді Василенку винесли догану, однак студенти вимагали його звільнення з вишу.