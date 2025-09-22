Домашнє насильство на Житомирщині: з родини тимчасово вилучили дітей

На Житомирщині тимчасово вилучили дітей з родини, в якій батько чинить фізичне насильство. Фото хлопчика зі слідами побиття нещодавно опублікували у соцмережах.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у коментарі "УП. Життя".

"Дітей наразі вилучили зі сімʼї та передали під нагляд лікарів. Допоки діти перебуватимуть там, соціальні працівники вирішуватимуть питання про їхнє розміщення у патронатній сімʼї та подання позову про позбавлення батьківських прав", – зауважила речниця Мар'яна Гайовська.

У Генпрокуратурі також додали, що раніше під час повторного візиту до родини дітей опитували у присутності психолога. Вони сказали, що після 20 червня 2025 року батько неправомірних дій щодо них не вчиняв та тілесні ушкодження не наносив.

Нагадаємо, днями блогерка Олена Мандзюк розповіла про сімейне насильство в родині із села Забілоччя, в якій виховують трьох хлопчиків п’яти, дев’яти та десяти років. Вона зазначила, що батько "до півсмерті забиває" власних дітей, та опублікувала світлину, на якій видно подряпини та садна на тілі хлопчика.

Дитина зі слідами побиття Олена Мандзюк/Instagram

"Дітей катують, вони голодні, самі. Сьогодні, один із них – п'ятирічний річний хлопчик – тікав від тата і вибіг на дорогу, де його ледь не збила машина. Мама та тато постійно зловживають алкоголем!" – написала Мандзюк.

Водій автівки, під колеса якої ледь не потрапив хлопчик, розповів, що звертався до поліції щодо ситуації в родині. Там зазначили, що це не перший виклик на батька, який "то матір, то дітей б’є". Однак дітей не хотіли вилучати ніби через нестачу місця.

Згодом поліціянти зазначили, що перевірили умови проживання в сім’ї. Медики не встановили ознак тілесних ушкоджень чи інших загроз для здоров’я дітей. А фото зі слідами побиття були зроблені у червні 2025 року.

Чоловіка визнали винним у справі за статтею 126-1 (домашнє насильство). Наприкінці липня суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки.