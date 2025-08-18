На Чернігівщині засудили чоловіка, який упродовж 5 днів катував дітей своєї співмешканки

На Чернігівщині до шести років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який катував дітей своєї співмешканки. Вони отримали численні травми.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Чернігівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, інцидент трапився у серпні 2023 року. Тоді чоловік вирішив покарати 11-річну дівчинку та 12-річного хлопця за те, що вони нарвали персиків без дозволу сусіда.

Обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, упродовж п’яти днів систематично знущався над дітьми, завдаючи їм численних ударів металевими і дерев’яними палицями, сокирою, ножем.

"Внаслідок катування діти отримали множинні переломи верхніх кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та значну кількість саден і гематом по всьому тілу.

РЕКЛАМА:

Також обвинувачений заподіяв легкі тілесні ушкодження співмешканці, яка намагалась припинити його протиправні дії щодо малолітніх дітей", – розповіли у Чернігівській обласній прокуратурі.

Чернігівська обласна прокуратура Чернігівська обласна прокуратура

Чоловіка засудили до шести років ув’язнення за катування дітей та нанесення умисних легких тілесних ушкоджень їхній матері – ці злочини, передбачені частиною 1 статті 127 та частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

На суді чоловік не визнав своєї провини. Він залишатиметься під вартою допоки вирок не набуде чинності.

Раніше на Дніпропетровщині чоловік побив 8-річного племінника з вродженою недугою. Його проблеми зі здоров’ям й стали причиною гніву дядька, який протягом тривалого часу завдавав йому удари рукою та ременем.