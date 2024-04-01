У донецьких прикордонників з’явився кіт-талісман: йому шукають ім’я

Разом з бійцями Донецького загону вже кілька місяців несе службу кіт. За цей час він вже встиг стати талісманом підрозділу, тож чотирилапому шукають ім’я.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, пухнастик несподівано завітав до бліндажа і вирішив там оселитися. Спочатку кіт був нічним гостем, і прикордонники лише чули, як він ходить на полювання. З часом тварина освоїлася і стала ласкавою.

Прикордонники шукають йому кличку, адже кіт вже став справжнім другом підрозділу, і у коментарях під дописом закликають запропонувати варіант імені.

Кіт-талісман донецьких прикордонників Державна прикордонна служба України

Серед них – Сірко, Борис Джонсон, Малюк, Аскольд, Черч, Булер’ян та Кордон.

Раніше ми розповідали, як війна вплинула на тварин та зоозахист в Україні, а також, як допомогти домашнім улюбленцям впоратися із її наслідками.