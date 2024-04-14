Одна із найбільших мертвих зірок несподівано повернулась до життя – учені

Науковців здивувала поведінка однієї із нейтронних зірок, що раніше вважалася мертвою. Неактивне небесне тіло раптово почав випромінювати велику кількість радіохвиль.

Активність цього космічного тіла не відповідає наявним уявленням про типову для цього виду об’єктів поведінку, повідомили на Space.com.

Нейтронні зірки – космічні об’єкти, що складаються майже повністю з нейтронів (часток без електричного заряду), інформує Європейське космічне агентство.

Більшість науковців схиляються до того, що нейтронні зірки утворені внаслідок вибухів масивних зірок. Ці зоряні "трупи" настільки щільні, що, маючи розмір з кубик цукру, важать так само як Земля.

У свою чергу магнетари – один із типів нейтронних зірок. Свою назву вони отримали за надсильне магнітне поле, яке становить близько 100 тис. мільйонів Тесла, що в тисячу разів більше, ніж у звичайної нейтронної зірки.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, засвідчило появу радіосигналів від найближчого до Землі магнетара XTE J1810-197, що знаходиться майже за 8000 світлових років від планети. Така кількість радіохвиль не характерна для мертвих зірок.

"На відміну від радіосигналів, які ми бачили від інших магнетарів, цей випромінює величезну кількість швидко мінливої кругової поляризації. Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного", – сказав у заяві керівник групи та вчений Державного об'єднання наукових та прикладних досліджень (CSIRO) Маркус Лоуер.

Читайте також : Науковці дослідили зірки, які перетворюють усе навколо на пил і можуть знищити Сонячну систему

Як повідомляють науковці, уперше випромінювання радіохвиль зіркою XTE J1810-197 уперше було зафіксовано в 2003 році, але потім цей магнетар був бездіяльним більше ніж десятиліття.

У 2018 році згадане космічне тіло знову було активним, що зафіксував 76-метровий телескоп Ловелла Манчестерського університету. Це повторилось за спостереження Murriyang, розташованого в Австралії.

Учені припускають, що причиною нетипової поведінки стала перегріта плазма над магнітним полем XTE J1810-197.

"Як саме плазма це робить, ще належить визначити", – повідомив Маркус Лоуер.

Дослідники сподіваються, що продовження спостережень за XTE J1810-197 за допомогою телескопа допоможе зрозуміти інші незвичні явище, пов’язані із магнетарами.

Раніше ми писали, про телескоп Хаббл, який протягом трьох років досліджував зірки в ультрафіолетовому світлі.