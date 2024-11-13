Вчені створили найдетальнішу 3D-карту з майже 8 млн клітин ембріона миші: чому це важливо

Науковці розробили найдетальнішу на сьогодні 3D-карту мишачого ембріона, яка візуалізує майже вісім мільйонів клітин. Ця карта демонструє, як клітини взаємодіють і мігрують в ембріоні менш як за два тижні після зачаття.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Cell, пише Nature.

На карті чітко видно структури, з яких розвиваються основні органи ембріона: мозок, серце, спинний мозок та інші.

3D-карта розкриває складні структури, що формуються в нервовій трубці – попередниці центральної нервової системи, а також асиметричні рухи клітин, які утворюють чотири камери серця, що росте.

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"Вона фіксує величезну складність клітин – це буде надзвичайно важливим інструментом для дослідників усього світу, які вивчають механізми розвитку мишей," – коментує біолог Мігель Естебан.

Щоб створити "віртуальний" ембріон генетик зі Стенфордського університету Сяоджі Цю і його колеги створили модель під назвою Spateo, яка об’єднує різні типи даних. Вона об'єднує інформацію про активність кожної клітини на різних стадіях розвитку.

Дослідники змогли відстежити поведінку 7,8 мільйонів клітин у ембріоні миші на 9-й та 11-й дні після запліднення, коли формуються основні органи.

Фото: X. Qiu et al./Cell

"Ми перші, хто досяг такої візуалізації ембріона на справжній одноклітинній роздільній здатності на стадіях, де залучено так багато клітин", – зазначає Цю.

Естебан зазначає, що Spateo можна буде використовувати для створення таких карт і для інших видів, зокрема для людських ембріонів і органів.

"Цей підхід стане нормою", – прогнозує він, оскільки технологія стає дешевшою та швидшою у використанні.

Нагадаємо, раніше вчені випадково створили ембріон шестиногої миші. Ми розповідали, як це допоможе майбутнім дослідженням.