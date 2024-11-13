Сидите на унітазі довше 10 хвилин? Вчені попереджають про можливі ризики для здоров'я

Люди звикли брати телефон з собою до ванної. Можливо, хтось навіть читає цю новину, сидячи на унітазі. Так трихвилинний похід до туалету легко може перетворитися на 15 хвилин гортання стрічки новин або листування.

Проте тривале сидіння на унітазі має наслідки для здоров’я, про які не всі здогадуються. Зокрема ця звичка підвищує ризик розвитку геморою та ослаблює тазові м’язи.

Про це попереджають лікарі та вчені, пише CNN.

Чому тривале сидіння на унітазі небезпечне?

Рекомендований час для перебування на унітазі – до 10 хвилин, каже асистентка професора медицини в Центрі захворювань кишківника Стоні Брук Фара Монзур. За її словами, тривале сидіння в туалеті може призвести до проблем зі здоров'ям.

Вплив сили тяжіння на організм змушує кров повертатися до серця з великим зусиллям, а сидіння на овальній формі унітаза ще більше посилює тиск. Це призводить до накопичення крові у венах та судинах навколо ануса і збільшує ризик розвитку геморою.

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Часто, захопившись переглядом новин чи стрічкою соцмереж на смартфоні, люди не помічають, як починають сильно напружуватися, щоб завершити випорожнення. Напруження м’язів призводить до додаткового тиску і підвищує ризик появи геморою та ослаблення м’язів тазового дна.

Лікарка Фара Монзур додає, що тривале сидіння на унітазі може призвести до так званого пролапсу прямої кишки. Це стан, коли частина прямої кишки опускається вниз і може навіть виходити за межі ануса. Постійне навантаження на тазове дно ослаблює його м’язи – це ускладнює нормальне випорожнення в майбутньому.

Як зменшити час у ванній та уникнути ризиків для здоров’я

Щоб уникнути тривалого перебування на унітазі, лікар Ланс Урадомо радить залишити телефони, журнали та книги поза ванною кімнотою.

"Не йдіть до туалету з думкою, що будете там надовго. Краще зробіть перебування там якомога менш цікавим", – зазначає доктор Монзур.

Тривале перебування у туалеті може вказувати на серйозні захворювання

У деяких випадках тривале перебування на унітазі може бути симптомом більш серйозних проблем зі здоров’ям, як-от синдром подразненого кишківника або хвороба Крона. Постійні запори або необхідність довго сидіти також можуть сигналізувати про наявність пухлин.

Американське онкологічне товариство звітує, що випадки раку прямої та товстої кишки у людей молодших за 55 років зросли за останні десятиліття. Щороку діагностують тисячі нових випадків. Постійні симптоми запору або болю при випорожненні можуть вимагати консультації лікаря для додаткового обстеження.

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