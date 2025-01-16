Дружина Героя України, який захищав Зміїний, прихистила евакуйованого з острова кота

Дружина захисника Зміїного прихистила кішку, що врятували з острова

Дружина Героя України Віталія Ігнатенка Ірина забрала з притулку одного з котів, яких спецпризначенці евакуювали з острова Зміїний.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Боєць ГУР Віталій Ігнатенко з позивним "Німець" загинув під час оборони Зміїного.

Ірина каже, що чоловік дуже любив котів і не раз привозив їх з фронту додому, тож вона побачила певний символізм у тому, аби прихистити тварину з острова, який захищав її чоловік.

Нову улюбленицю назвала Норою.

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Ірина додала, що зараз у неї є двоє котів, ще двох пухнастиків віддали мамі чоловіка.

Нагадаємо, восени 2024 року бійці ГУР евакуювали зі Зміїного 15 котів. Операція, яку жартома назвали "ГУР кіт", стала справжнім порятунком для тварин, адже вони не пережили б суворої зими на острові.

Чотирилапих передали їх у притулок для тварин "Сіріус". Наразі ще 7 пухнастиків чекають на нові сімʼї.