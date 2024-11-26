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Спецпризаченці ГУР евакуювали з острова Зміїний 15 котів: їх можна взяти в родину

Анна Коваленко — 26 листопада, 14:45
Спецпризаченці ГУР евакуювали з острова Зміїний 15 котів: їх можна взяти в родину
Врятовані тварини перебувають у притулку "Сіріус" на Київщині
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Telegram

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони провели нетипову операцію під назвою "ГУР-КІТ"– вони евакуювали 15 котів з острова Зміїний.

Через прихід зими безтурботному життю тварин загрожували морози, розповіли в ГУР.

Розвідники переводять котів
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Telegram
Кошеня в кошику
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Telegram
Кіт на острові Зміїний
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Telegram
Купка кошенят
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Telegram
Кіт з нашийником ГУР
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Telegram

Тварин безпечно перевезли з острова в Чорному морі на материкову частину країни. Усіх 15 котів працівники ГУР передали до одного з найбільших притулків в Україні "Сіріус", що на Київщині.

На фотографіях, якими поділилися бійці, можна побачити котів різних розмірів та окрасів, яких турботливо помістили у спеціальні кошики для тварин і катером доправили на берег.

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Врятованих зі Зміїного тварини можна буде забрати в родини – вони будуть готові отримати новий прихисток після того, як пройдуть період адаптації в притулку.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували кота з квартири, яка палала після влучання російського безпілотника.

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