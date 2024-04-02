"Бджолокоти" і сумний хом’як: ДСНС і МВС креативно борються з паліями трави

Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликала українців не палити суху траву та сміття, але цього разу – у креативній формі.

Нове попередження для паліїв трави надзвичайники опублікували в Instagram.

"Надумали палити траву? Бджолокоти ДСНС стежать за вами!" – йдеться у новому відео.

У Міністерстві внутрішніх справ також вирішили потішити підписників контентом про паліїв.

"Коли вирішив просто спалити травичку, а спалив пів села…" – йдеться у відео МВС з "сумним хом’яком" – цей мем став популярним у ТікТок кілька тижнів тому.

Правоохоронці нагадали, що за спалювання сухостою передбачені штрафи від 3060 до 6120 грн. А якщо і це вас не переконало, читайте 11 причин, чому треба припинити спалювати листя і траву.

Державні структури уже не вперше експериментують із розважальним контентом. Наприклад, раніше українцям полюбилися відео відділення анестезіології Охматдиту, де лікарі описують кумедні ситуації з пацієнтами через фото котів.

Вінницький облводоканал потішив підписників жартівливою заявою про "бойового пуголовка Едіка", коли жителька області поскаржилася, що побачила пуголовка в трубах.

А користувачі Twitter (Х) полюбили "неофіційний фан-акаунт" Рахівської районної лікарні, зокрема, за колоритні закарпатські слова.