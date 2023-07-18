У 2023 році від спалювання сухостою постраждали 8 тисяч га землі – ДСНС

З початку року від підпалу сухостою в Україні постраждали майже 8 тисяч гектарів землі.

У 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах – людська недбалість, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники щодня гасять до сотні таких пожеж. У 2023 було ліквідовано майже 10 тисяч загорань у екосистемах і на відкритих територіях.

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"Майже 8 тисяч га згорілої землі, тисячі заживо спалених диких тварин, колосальні матеріальні збитки, задіяні значні людські та технічні ресурси. Такими є наслідки безглуздого спалювання сухостою з початку року.

Деякі господарі бездумно випалюють суху траву, чагарники та сміття. Невже вам байдуже, що гинуть тварини та птахи, згорають їхні кладки яєць?", – пишуть у ДСНС.

Інфографіка: ДСНС

Екозахисники пояснювали, що для відновлення мікрофлори на місці підпалу необхідно 5-6 років.

Через полум’я гинуть тварини та комахи, із випалених місць птахи летять назавжди, а якщо пожежа була масштабною – територія стає непридатною для життя будь-якої живності.

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"В Україні триває пожежонебезпечний період! Вітри роблять ситуацію ще небезпечнішою. Будь-яке необережне поводження з вогнем – недопалок, кинутий у лісі, парку, або ж із вікна авто – може спричинити масштабну пожежу.

Бережіть рідну землю, нашу унікальну флору і фауну!" – наголошують рятувальники.

Інфографіка: ДСНС

Якщо ви хочете переконати сусідів або родичів у тому, що не можна палити сухостій, покажіть їм цей матеріал "11 причин, чому не варто спалювати листя".

Також раніше хірург-онколог пояснював, як пожежі впливають на здоров'я українців.

Нагадаємо, від початку воєнного стану Веховна Рада посилила відповідальність за підпал сухостою, який тепер прирівняли до диверсії.

Паліям трави можуть присудити 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.