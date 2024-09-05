На Київщині загинула 82-річна жінка, яка спалювала суху траву

У селі Сукачі на Київщині загинула 82-річна жінка, яка вирішила спалити сухий бурʼян і траву на власній ділянці.

Площа загоряння становила близько 0,9 га, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки", – йдеться у повідомленні надзвичайників.

Пресслужба ДСНС Київщини підтвердила, що загинула 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки у дворі.

"Надійшло повідомлення про те, що є загоряння. Рятувальники з Іванкова приїхали та виявили тіло жінки. Вона надихалася димом", – розповіли "УП. Життя" у пресслужбі.

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Пожежа розгорілася на 0,9 га і забрала життя жінки, яка вирішила спалити сухостій ДСНС

Окрім того, що спалювання трави небезпечне, воно ще й незаконне. За самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачається штраф від 3 тисяч грн до 6 тисяч грн.

Рятувальники вкотре закликали українців не спалювати сухостій, адже такі "побутові дрібниці" можуть коштувати життя.

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Нагадаємо, у серпні цього року під час спалювання сміття і трави загинула 73-річна жінка з Хмельниччини. А в березні на Харківщині через паліїв трави ледь не згоріло село: пожежу гасили 13 годин.