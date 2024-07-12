На Львівщині 70-річний чоловік отримав опіки, коли спалював сміття: він у лікарні

У селі Купичволя на Львівщині 70-річний чоловік отримав опіки другого ступеня, коли спалював сміття.

Чоловік знепритомнів через пожежу, але його односельці вчасно покликали на допомогу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"11 липня о 17:00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Купичволя Червоноградського району.

Як з’ясувалося на місці події, чоловік 1954 року народження спалював сміття і внаслідок неконтрольованого поширення вогню знепритомнів", – розповідають у ДСНС.

Помітивши дим та вогонь, сусіди негайно прибігли на допомогу. Вони швидко відтягнули непритомного чоловіка на безпечну відстань від полум’я, одразу викликали медиків та рятувальників.

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Люди самостійно почали гасити пожежу, використовуючи підручні засоби, і змогли локалізувати вогонь до прибуття надзвичайників.

Постраждалого госпіталізували до лікарні святого Луки у Львові з опіками ніг другого ступеня. На щастя, чоловік вижив. Але рятувальники нагадують, що спалювання сміття та сухої рослинності може закінчитися летально.

"Вогонь може легко вийти з-під контролю, поширюючись на великі площі та завдаючи значної шкоди не лише природі, а й здоров’ю та життю людей.

Уникайте спалювання сухостою та сміття, використовуйте альтернативні методи утилізації і завжди пам’ятайте про можливі трагічні наслідки", – наголошують у ДСНС.

Нагадаємо, спалювання сміття і сухостою вбиває тварин, птахів, комах; знищує їхні оселища. Від пожежі може постраждати сама людина, її житло та люди навколо.

Також під час спалювання рослинності руйнується ґрунтовий покрив, гинуть ґрунтотвірні мікроорганізми, виникає збіднення ґрунту. Зрештою, підпал рослинності чи сміття не лише небезпечний для довкілля та самої людини, а й незаконний. За такі дії закон передбачає штраф від 3060 до 6120 гривень.

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