На Хмельниччині загинула пенсіонерка, яка палила суху траву

Односельці розповіли рятувальникам, що бачили, як жінка пішла на край городу спалювати суху траву

У селі Говори Хмельницького району 73-річна жінка загинула під час спалювання сміття та сухої трави.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері 21 серпня. До рятувальників надійшов виклик про пожежу, але мешканці загасили її власними силами.

Односельці розповіли рятувальникам, що бачили, як жінка пішла на край городу спалювати суху траву.

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Ймовірно, вона втратила свідомість. Її тіло виявили сусіди, які самостійно загасили пожежу.

"Розслідування щодо цієї пожежі проводить поліція, пожежу зареєстровано по усній заяві, тобто наші підрозділи гасіння не проводили", – пояснили у коментарі для "УП. Життя" у ДСНС Хмельницької області.

Наразі тіло пенсіонерки скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування всіх обставин.