"Кожне життя важливе": у ДСНС показали тварин, врятованих з-під завалів у Києві

Вже понад добу рятувальники продовжують розбирати завали після масованої ракетної атаки Росії на Київ.

Крім людей, з-під завалів діставали й пухнастих котиків, а також – їжачка.

Знімки врятованих опублікували у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Там також поділилися щемкими кадрами зустрічей улюбленців з їхніми власниками.

РЕКЛАМА:

"Кожне життя важливе! Понад 20 годин ці два налякані вухані чекали на порятунок під завалами! Їх знайшли на місці суцільних руйнувань, де здавалося б вже згасло життя…

Емоції господарки одного з котиків просто складно описати словами. Це сльози щастя, що цей сірий пухнастик, частина родини – живий! А сьогодні вранці надзвичайники знайшли під завалами малого колючого носика – їжачка", – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині рятувальники дістали з-під завалів цуценя.