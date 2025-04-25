"Кожне життя важливе": у ДСНС показали тварин, врятованих з-під завалів у Києві
Вже понад добу рятувальники продовжують розбирати завали після масованої ракетної атаки Росії на Київ.
Крім людей, з-під завалів діставали й пухнастих котиків, а також – їжачка.
Знімки врятованих опублікували у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Там також поділилися щемкими кадрами зустрічей улюбленців з їхніми власниками.
"Кожне життя важливе! Понад 20 годин ці два налякані вухані чекали на порятунок під завалами! Їх знайшли на місці суцільних руйнувань, де здавалося б вже згасло життя…
Емоції господарки одного з котиків просто складно описати словами. Це сльози щастя, що цей сірий пухнастик, частина родини – живий! А сьогодні вранці надзвичайники знайшли під завалами малого колючого носика – їжачка", – розповіли рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно на Сумщині рятувальники дістали з-під завалів цуценя.