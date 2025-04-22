На Сумщині після нічної атаки росіян рятувальники дістали з-під завалів цуценя

У ніч на 22 квітня росіяни завдали авіаудару по Білопільській та Ворожбянській громадах на Сумщині.

У дворі одного з будинків з-під завалів рятувальники дістали цуценя.

Відео операції з порятунку собаки опублікували в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники раптом почули скавучання: серед уламків перебував наляканий песик", – розповіли рятувальники.

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Кілька хвилин працівники ДСНС розібрали уламки, аби дістатися до чотирилапого. Як тільки хвостик відчув себе вільніше, одразу почав активніше бігати по завалах.

Упродовж цієї рятувальної операції чутно було крики власниці собаки, що кликала свого маленького улюбленця: "Еля! Еля!".

Цуценя було на привʼязі, тож рятувальники відчепили карабін з нашийника, і жінка одразу ж зустріла свого улюбленця.

Нагадаємо, чотирилапі часто допомагають порятувати людей. Наприклад, у ДСНС показали як собака-водолаз Найда допомагає черкаським рятувальникам.