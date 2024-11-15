В ООН визначили "Найкращі туристичні села": в переліку – двоє українських

Два українських селища потрапили до переліку "Найкращих туристичних сіл" за версією турорганізації ООН

Селища Урич і Ворохта, що розташовані у Львівській та Івано-Франківській областях, потрапили до переліку "Найкращі туристичні села" Всесвітньої туристичної організації ООН (The Best Tourism Villages).

Про це повідомили у Львівській обласній раді.

Урич відомий залишками фортеці Тустань. Цим він і приваблює туристів.

"Урич розташований в етнографічному регіоні Бойківщини, де плекають звичаї, діалекти та ремесла.

Як лідер у сфері туризму спадщини, Урич не лише демонструє свої історичні та культурні скарби, але й наголошує на практиках сталого туризму, створюючи захоплюючий досвід для відвідувачів, забезпечуючи при цьому захист своєї унікальної спадщини", – йдеться на сайті The Best Tourism Villages.

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Щодо селища Ворохта, то експерти відзначили мальовничу природу, посеред якої воно розташоване.

"Мальовничий гірський курорт в українських Карпатах на висоті 850 метрів над рівнем моря. Розташований вздовж незайманої річки Прут, оточений величними горами та пишними лісами, він пропонує багате природне середовище, яке сприяє здоров'ю та гарному самопочуттю завдяки клімату, багатому на вітамін D.

Ворохта – це не лише місце для відпочинку, але й жвавий центр пригод, який може похвалитися різноманітними варіантами розміщення для гостей: від готелів до гостьових будинків", – зазначили фахівці.

Переможців оголосили на 122-ї сесії Виконавчої ради ООН Туризм у Картахені (Колумбія). Нагородження відбудеться 28 листопада на ІІІ Національному туристичному саміті у Львові, повідомили у Державному агентстві розвитку туризму України.

Ініціативу The Best Tourism Villages започаткували у 2021 році з метою підвищення туризму в сільській місцевості, збереження ландшафтів, культурного розмаїття, місцевих цінностей і кулінарних традицій. Наразі до мережі входить 254 селища зі всього світу.

Заявки від конкурсантів відбирали представники Консультативної ради серед 260 учасників із понад 60 країн світу.

Їх оцінювали за 9-ма критеріями:

природні ресурси;

заохочення та збереження культури;

економічна стійкість;

соціальна стійкість;

екологія;

розвиток туризму;

управління та пріоритетність туризму;

інфраструктура;

здоров'я, безпека та захист.

У переліку опинилися селища з різних куточків світу: Іспанія, Японія, Саудівська Аравія, Тайланд, Мексика, Панама та інші.