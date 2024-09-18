Експерти визначили найкращий готель для відпочинку. Ні, він не на Мальдівах
Премія The World's 50 Best Hotels опублікувала щорічний рейтинг найкращих готелів по всьому світу. Їхній перелік оголосили на церемонії нагородження, яка відбулася у Лондоні 17 вересня.
У 2024 році найкращим визнали п’ятизірковий готель Capella Bangkok, розташований у Таїланді у найстарішому районі країни Чароенкрунг поблизу річки Чаопхрая. Двері для своїх гостей готель відчинив у 2020-му, у перший рік пандемії коронавірусу, пише CNN.
Заклад має 101 номер. Його "родзинкою" є вілли на березі річки з приватними садами та басейнами.
"Коли ви прибуваєте до Бангкоку, це божевілля, хаос та галас. Але коли приїжджаєте до готелю, ви потрапляєте в цю маленьку мить дзену: святилище, сад з красивими деревами, де повно птахів", – зазначив генеральний менеджер Capella Bangkok Джон Бланко.
На другому місці опинився готель з Італії Passalacqua, який переміг минулого року. Його відкрили у 2022-му. Заклад має 24 кімнати, з яких відкривається краєвид на мальовниче озеро Комо.
Закриває трійку лідерів китайський готель Rosewood, розташований у Гонконзі. У закладі є 413 номерів, 11 ресторанів, лаунж-зони, розваги, фітнес-центр та басейн.
У першій десятці також опинилися:
- на четвертому місці – готель Cheval Blanc Paris, розташований у французькій столиці Парижі;
- на п’ятому – The Upper House, розташований у Гонконзі (Китай);
- на шостому – готель у Сінгапурі Raffles Singapore, у якому є 115 просторих номерів;
- на сьомому – готель Aman із столиці Японії Токіо;
- на восьмому – готель Soneva Fushi з райських островів Мальдівів;
- на дев’ятому – готель Atlantis The Royal, розташований в Дубаї (ОАЕ);
- на десятому – Nihi Sumba – готель з Індонезії.
До списку найкращих також ввійшли заклади з таких країн, як-от США, Мексика, Австралія, Індія, Шрі-Ланка, Фіджі та інші.
Що таке The World's 50 Best Hotels?
Це щорічний рейтинг найкращих закладів у всьому світі. Його створюють 600 анонімних фахівців, лідерів зі сфери туризму та готельного бізнесу шляхом голосування. У 2024 році премія відбулася вдруге.
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