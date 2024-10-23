Дефіцит вітаміну D у дитинстві може негативно проявитися дорослому віці. Як саме – відповіли вчені

Дефіцит вітаміну D у дитинстві впливає на імунітет впродовж життя

Нестача вітаміну D у дитинстві може сприяти розвитку аутоімунних захворювань у дорослому віці.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Science Advances, пише MedicalXpress.

Дитячий організм має важливий орган – тимус (загруднинна залоза), який допомагає імунній системі навчитися відрізняти власні клітини від небезпечних бактерій та вірусів. Вчені вважають, що при нестачі вітаміну D тимус швидше старіє і працює менш ефективно.

"Коли тимус старіє, він стає менш надійним. Це може призвести до того, що імунні клітини починають помилково атакувати здорові тканини, що підвищує ризик таких захворювань, як-от діабет 1 типу", – пояснив один із дослідників Джон Вайт.

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Науковці підкреслюють, що вітамін D важливий не лише для кісток, а й для імунної системи.

Ці висновки підтверджують і попередні дослідження, зокрема фінське, яке показало, що діти, які приймали вітамін D у ранньому віці, мали в п’ять разів менший ризик захворіти на діабет 1 типу в майбутньому.

Що робити, щоб уникнути дефіциту вітаміну D взимку?

Взимку важливо забезпечити достатнє надходження вітаміну D дітям, адже в багатьох регіонах він майже не виробляється під дією сонячного світла з кінця осені до початку весни. Тому за необхідності лікар може призначити добавки.

Якщо у вас є маленькі діти, варто проконсультуватися з педіатром щодо прийому вітаміну D.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі охорони здоров'я Великої Британії пояснювали, чи потрібно дитині додатково давати вітамін D, зокрема, якщо влітку і так багато сонця.

Нагадаємо, за даними Гарвардської медичної школи, пігулки вітаміну D не є абсолютно безпечними й багато людей ними зловживають. Учені пояснили, чим небезпечні високі дози вітаміну D та дали рекомендації щодо правильності його вживання.

Також науковці дослідили, як впливає на здоров'я довготривалий прийом добавок кальцію та вітаміну D без призначення лікаря та попередніх досліджень.