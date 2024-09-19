"Без особливих зусиль": дворічна дівчинка з Одещини встановила рекорд України з плавання

Дворічна дівчинка з Одещини встановила рекорд України з плавання у номінації "Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем".

Про це повідомила голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Новою рекордсменкою стала Аня Якимчук з Чорноморська, що в Одеській області. Дівчинці 2 роки та 6 місяців.

Вона пропливла 50 метрів у вільному стилі за 3 хвилини 6 секунд.

2-річна рекордсменка Аня Якимчук Вєтрова Лана/Facebook

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"Дворічна Аня Якимчук стрибає в басейн з таким вереском, що ми вже думали її рятувати. А виявилось, таке шалене захоплення у дівчинки завжди від контакту з водою. Плаває вона в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися.

Дистанцію, яку потрібно було подолати для рекорду, дитина проплила (як нам здалось) без особливих зусиль. Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона вправніше гребла", – розповіла Лана Вєтрова після встановлення рекорду.

Тренером дівчинки є Ігор Константинов. За словами очільниці Національного реєстру рекордів, Аня – це вже друга його маленька вихованка, яка стала рекордсменкою України.

Нагадаємо, полтавський рятувальник Андрій Гречаний встановив національний рекорд, пробігши 21,1 кілометра у повному екіпіруванні вагою 22,5 кілограма. Він присвятив свій рекорд загиблому побратиму.