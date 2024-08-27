Жонглював сокирами і кутав дружину в пластик: як американець встановив 181 світовий рекорд

Американець Девід Раш за своє життя встановив 181 світовий рекорд. Причому більшість із них – дуже дивні.

Наприклад, він зловив 59 зефірок ротом менш ніж за хвилину, утримав 101 рулон туалетного паперу на голові, жонглював чим тільки можна, обмотував дружину харчовою плівкою на швидкість і утримував найдивніші предмети на різних частинах тіла.

В інтерв’ю The Washington Post чоловік розповів, як і чому вирішив потрапляти до Книги рекордів Гіннеса частіше, ніж будь-хто у світі.

"Рекордсмен за кількістю рекордів" каже, що його прагнення до рекордів, імовірно, пішло ще з дитинства, коли він мусив змагатися з двома старшими братами.

"Ми завжди змагалися один з одним у настільному футболі, тенісі, плаванні. У дитинстві я завжди був другим або третім, але одного разу я переміг свого брата Джонатана в плаванні.

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Я був вищий зростом, і це був перший раз, коли я переміг його в чомусь. Я добре пам'ятаю, як пишався цим", – розповів Раш журналістам.

Девід загорнув свою дружину Дженніфер у харчову плівку за 1 хвилину і 2 секунди David Rush

Насправді першим рекордом, який Девід хотів побити, було найшвидше жонглювання під час бігу на дистанцію 800 метрів.

"Я прагнув показати результат 2:13, але пошкодив коліно і мусив здатися", – пише Девід на своєму сайті.

Успіх прийшов до хлопця з іншим заняттям – жонглюванням із зав'язаними очима. За словами Девіда, він навчився цього ще в коледжі, і це був цікавий спосіб привернути до себе увагу.

У 2015 році Девід зміг жонглювати так 6 хвилин і 34 секунди, і відтоді побив цей рекорд ще тричі. Зараз його показник становить 1 годину і 2 хвилини.

Потім чоловік встановив рекорди з найшвидшого жонглювання п'ятьма м'ячами, найдовшого підкидання бензопили, велосипеда і драбини підборіддям, найбільшої кількості селфі, зроблених за три хвилини тощо.

У 2021 році, який Девід називає найпродуктивнішим, він встановив 52 рекорди за 52 тижні. А на початку 2024-го підтвердив 180-й світовий рекорд, коли проштрикнув паличками найбільшу кількість повітряних кульок за хвилину.

Після цього Девід захотів побити рекорд з одночасного володіння найбільшою кількістю титулів Книги рекордів Гіннеса. І хоч вона більше не відстежує рекорд за кількістю побитих рекордів, Девід хотів стати чемпіоном хоча б для себе.

Оскільки італієць Сільвіо Сабба має 180 світових рекордів, 30 січня 2024 року Девід Раш задокументував свій 181-й рекорд, розбивши 55 вінілових платівок за 30 секунд.

Цього літа Девід вже встиг побити 15 рекордів за один день. В офісі Книги рекордів Гіннеса здивувалися, коли він випив літр лаймового соку через трубочку за 13,99 секунди – найшвидше у світі.

Окрім регулярного встановлення рекордів, Девід веде звичайне життя. У нього є дружина і двоє дітей.

У 2007 році він закінчив Массачусетський технологічний інститут і кілька років працював у технологічній галузі, а потім став мотиваційним спікером.

З 2015 року Раш почав вести блог в Instagram і TikTok, де у нього 95 тисяч підписників. Також чоловік розповідає усе про свої рекорди на сайті.

А "УП. Життя" зібрала для вас цікаві та незвичні рекорди з Книги Гіннеса, про які можна дізнатися у цьому тесті.

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