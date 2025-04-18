Попросив вимкнути російську музику: в Києві двоє братів вбили знайомого, з яким випивали

Поліція провела обшуки у помешканні, яке орендували брати, і затримала зловмисників

У Києві двоє братів під час застілля вбили 29-річного знайомого. Причиною конфлікту стало те, що чоловік попросив їх вимкнути російську музику.

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, з братами потерпілий познайомився на вулиці. 21-річний та 22-річний хлопці з Івано-Франківщини приїхали до Києва, щоб знайти роботу.

Брати запросили нового знайомого "випити по чарці" у помешканні, яке вони орендували.

"Встановлено, що чоловіки посварилися через те, що підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути", – діляться деталями справи у пресслужбі прокуратури Києва.

Сварка швидко переросла у бійку. Двоє братів ножем і металевою каструлею нанесли знайомому більше 20 ударів у груди, спину та обличчя. Від тяжких травм чоловік загинув на місці.

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Про злочин поліції повідомив один з підозрюваних. Зловмисник розповів, що на кухні квартири, яку він винаймає спільно з братом, перебуває чоловік у крові та зі слідами побиття.

Правоохоронці, які прибули на місце події, затримали обох хлопців. Слідчі вже направили клопотання до суду, аби на час розслідування справи підозрюваних тримали під вартою.

Зловмисникам повідомили про підозру в умисному вбивстві (частина 2 статті 115 Кримінального кодексу). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що поліція склала адмінпротокол на 22-річного киянина, який опублікував відео у ТікТок під російську музику.