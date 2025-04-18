Виходили з лімузина під російську музику: поліція склала протокол на киянина за відео у ТікТок

У Києві 22-річний хлопець опублікував у ТікТок відео, на якому він разом з друзями виходить із лімузина під російську музику.

Поліцейські знайшли юнака та склали на нього адмінпротокол за дрібне хуліганство, повідомила поліція Києва.

"Під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram-каналів правоохоронці виявили відео, на якому група молодих людей хизуючись своєю поведінкою виходили із лімузина у центрі столиці під звучання російських пісень", – йдеться у повідомленні.

Співробітники Шевченківського управління поліції з’ясували, що автором допису є 22-річний киянин. Його запросили до відділку поліції.

"Під час спілкування із правоохоронцями він розповів, що оригінал відео був без музики, а вже публікуючи його у ТікТок він заради хайпу вирішив додати пісні російського виконавця", – пояснюють у поліції.

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На юнака склали адміністративний протокол за 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Санкція цієї статті передбачає від 51 до 119 грн штрафу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліцейські спільно з СБУ встановили особи хлопців, які слухали російську музику на столичному Подолі та не зважали на зауваження перехожих.

Зокрема, одна з жінок звернулась до компанії та зауважила, що слухати російську музику недоречно, оскільки в цей день росіяни вдарили по Сумах. На це хлопці засміялись і додали гучності.

На них склали протоколи за дрібне хуліганство та розпивання алкоголю.