Спортсмен з інвалідністю встановив рекорд України з підтягування на турніку

Колишній паралімпієць Олександр Ващук, який не може ходити, встановив національний рекорд України з підтягування на турніку.

Він виконував вправу протягом години, повідомили у Володимирській міській раді.

25-річний волинянин Олександр Ващук з дитинства має діагноз "в’ялий парапарез нижніх кінцівок" – його м’язи ніг настільки слабкі, що він не може ходити. Через це Олександр пересувається на кріслі колісному.

Чоловік входив до резервного складу паралімпійської збірної України з біатлону та лижних перегонів.

Олександр Ващук під час встановлення рекорду Володимирська міська рада/Facebook

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14 липня він встановив рекорд України із вправи "Вихід силою на дві руки на перекладині". За 60 хвилин Олександр підтягнувся аж 285 разів.

Посвідчення рекордсмена спортсмену вручила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"(Олександр – ред.) багато тренується у спортзалі, своїм прикладом надихає навколишніх і показує, що в повноцінному житті та досягненні мрії немає і не повинно бути жодних обмежень, зокрема, й для людей з інвалідністю", – зазначили у міській раді.

Нагадаємо, на Прикарпатті 225 чоловіків півтори години танцювали сербен і встановили рекорд України.