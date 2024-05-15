На Прикарпатті 225 чоловіків півтори години танцювали сербен і встановили рекорд України

Сербен — ритуальний танок, який виконують чоловіки у прикарпатському селі Чортовець

У селі Чортовець на Івано-Франківщині чоловіки встановили рекорд України, виконавши ритуально-обрядовий танець сербен.

225 чоловіків взялись за руки та утворили "ланцюжок" довжиною 2350 метрів. Встановлення рекорду тривало 1,5 години, повідомив Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття у Facebook.

Традиційний танець виконали на Провідну неділю, а відео дійства опублікував науковий співробітник музею Ігор Олійник.

"Ритуально-обрядовий чоловічий танець сербен зафіксовано в "Книзі рекордів України" як нове досягнення: кількість учасників ‒ 225, довжина ланцюжка виконавців ‒ 2350 м, витрачений час ‒ 1,5 год", – повідомили у музеї.

Сербен – давній ритуальний танок, що нагадує сербський військовий чоловічий танець. Його виконують виключно чоловіки та хлопці на великодні свята.

Танцівники беруться за руки і танцюють довкола церкви, співаючи, а потім рухаються селом до іншої, і так кілька годин. Дійство супроводжуватися грою на сопілці.

Обряд водіння сербена – унікальний і збережений лише у прикарпатському селі Чортовець Коломийського району Івано-Франківської області.

Жителі села хочуть, щоб покутський сербен, який вже є візитівкою села Чортовець, потрапив до переліку нематеріальної культурної спадщини України.