Книга рекордів Гіннеса визначила наймолодшого художника у світі: йому немає і 2 років

Малюк із Гани почав “малювати” у віці 6 місяців, а рекорд зафіксували, коли йому був рік і 152 дні

Книга рекордів Гіннесса офіційно назвала "наймолодшим у світі художником" малюка з Гани, якому в липні виповнюється 2 роки.

Рекордсмен Ейс-Ліам Анкрах почав "малювати" у віці 6 місяців та вже встиг "продати" 15 робіт, пише Smithsonian Magazine.

Виставку хлопчика відвідала Перша леді Гани, Ребекка Акуфо-Аддта, та придбала одну із його робіт.

Перша картина Ейса-Ліама під назвою "Повзання" вийшла випадково: його мати, художниця Шантель Кукуа Еган, хотіла розважити хлопчика, поки працювала над власними картинами, тому поклала полотно на підлогу, а малюк повзав по ньому і розмазував фарби.

"Його так заінтригували яскраві кольори. Його картини показують людину, яка захоплена відкриттям нового", – сказала Шантель Еган у коментарі ВВС.

Щоб встановити рекорд, потрібно було провести публічну виставку, тож мати хлопчика виставила 10 його робіт ace_liam_paints

Тепер Книга рекордів Гіннеса офіційно підтвердила, що ганський малюк є "наймолодшим у світі художником чоловічої статі".

На момент перевірки йому виповнився 1 рік і 152 дні, а потім родина 5 місяців чекала на підтвердження рекорду.

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"У своїх картинах Ейс-Ліам використовує техніку маневрування акриловою фарбою по полотну за допомогою рук і тіла, створюючи унікальні та абстрактні роботи.

Після своєї першої роботи він завершив ще 20 картин, а також взяв участь у своїй першій груповій виставці The Soundout Premium Exhibition в Музеї науки і техніки в Гані, де загалом було представлено 10 його робіт. 9 були продані під час виставки", – кажуть у Книзі рекордів Гіннеса.

Водночас рекорд наймолодшої художниці жіночої статі досі належить громадянці Індії Аруші Бхатнагар, яка народилася 1 червня 2002 року. Перша персональна виставка дівчинки відбулася, коли їй було 11 місяців. "Книга" офіційно підтвердила рекорд у 2007 році.

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Нагадаємо, раніше у США 106-річний чоловік став найстарішою людиною, яка стрибнула з парашутом, а стронгмен з Дніпра протягнув бородою 2,5-тонний автобус і встановив 3 світових рекорди за один день.