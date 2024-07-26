Підробив заповіт та "успадкував" житло у Києві: експерта з квартирних афер підозрюють у шахрайстві
48-річного чоловіка, який часто виступав на телебаченні як експерт з квартирних афер, підозрюють у шахрайстві з житлом 71-річної жінки.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними слідства, цей чоловік разом із спільниками підробив заповіт, а також фальшиве свідоцтво про смерть самотньої жінки, яка володіла квартирою на Печерську. Використавши підроблені документи, зловмисники змогли отримати офіційне свідоцтво про смерть та вступити у спадщину.
Хоча жінку незаконно позбавили житла та визнали померлою ще у 2018 році, вона змогла звернутися до правоохоронців тільки наприкінці 2023 року. Весь цей час пенсіонерка не мала доступу до своєї квартири та фактично жила була безхатьком.
Наразі їй призначено безоплатного адвоката, який допомагає відновити документи та повернутися до власної квартири.
Протягом усіх цих років підозрюваний здавав квартиру жінки в оренду, отримуючи з цього прибуток.
Чоловік, який тепер підозрюється у шахрайстві, часто виступав на телебаченні як громадський активіст та експерт з квартирних афер, розповідав про різні схеми заволодіння житлом і дії шахраїв.
Зараз правоохоронні органи працюють над тим, щоб повернути жінці її житло та притягнути винних до відповідальності. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
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