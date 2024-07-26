Підробив заповіт та "успадкував" житло у Києві: експерта з квартирних афер підозрюють у шахрайстві

Експерта з квартирних афер підозрюють у шахрайстві з житлом пенсіонерки

48-річного чоловіка, який часто виступав на телебаченні як експерт з квартирних афер, підозрюють у шахрайстві з житлом 71-річної жінки.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, цей чоловік разом із спільниками підробив заповіт, а також фальшиве свідоцтво про смерть самотньої жінки, яка володіла квартирою на Печерську. Використавши підроблені документи, зловмисники змогли отримати офіційне свідоцтво про смерть та вступити у спадщину.

Хоча жінку незаконно позбавили житла та визнали померлою ще у 2018 році, вона змогла звернутися до правоохоронців тільки наприкінці 2023 року. Весь цей час пенсіонерка не мала доступу до своєї квартири та фактично жила була безхатьком.

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Наразі їй призначено безоплатного адвоката, який допомагає відновити документи та повернутися до власної квартири.

Протягом усіх цих років підозрюваний здавав квартиру жінки в оренду, отримуючи з цього прибуток.

Чоловік, який тепер підозрюється у шахрайстві, часто виступав на телебаченні як громадський активіст та експерт з квартирних афер, розповідав про різні схеми заволодіння житлом і дії шахраїв.

Зараз правоохоронні органи працюють над тим, щоб повернути жінці її житло та притягнути винних до відповідальності. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

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