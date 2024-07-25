Фейкові декларації та мільйон з безкоштовних ліків: у Дніпрі викрили на шахрайстві сімейного лікаря

Злочинна група використовувала дані про українців з доступних джерел, а також інформацію про померлих

Дніпровські правоохоронці викрили учасників злочинної групи, до складу якої входив сімейний лікар – протягом двох років вони створювали фіктивні декларації з неіснуючими пацієнтами та отримували від держави компенсацію за е-рецепти на безкоштовні ліки.

Цими діями зловмисники нанесли збитків державному бюджету на суму понад 1 мільйон гривень.

До шахрайської схеми сімейний лікар залучив свою дружину, а також ще двох спільників, повідомляє Головне управління Національної поліції Дніпропетровської області та Офіс Генерального прокурора.

За даними розслідування, організована група створила майже 200 облікових записів фіктивних пацієнтів у медичній програмі HELSI за допомогою особистих даних українців, які не давали на це згоду, а також померлих осіб.

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Інформацію злочинці брали з відкритих джерел, зокрема й інтернету.

Також учасники організації купували нові стартові пакети мобільних операторів для того, аби укласти фіктивні декларації із сімейним лікарем, який мав статус ФОП та ліцензію на здійснення лікарської діяльності.

"Далі в систему вводилися данні про хворобу "пацієнта" та оформлювався рецепт на ліки, який згідно з державною програмою "Доступні ліки" можна отримати безкоштовно. Така схема дозволяла отримати відшкодування від держави", – розповіли тамтешні поліціянти.

Після цього зловмисники підшуковували фармацевтів, керівників мереж аптек та аптечних пунктів для того, аби "погасити" рецепти та отримати гроші як компенсацію за них.

За два роки шахрайської схеми вони створили більше ніж 1,6 тисяч електронних рецептів та отримали за них понад мільйон гривень як компенсацію від держави за е-рецепти на безкоштовні ліки.

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Усім чотирьом учасникам повідомили про підозру у несанкціонованих діях з інформацією (ч. 3 ст. 362 КК України) та шахрайстві (ч. 4, 5 ст. 190 КК України).

Як зазначають в Офісі Генерального прокурора, у помешканнях учасників злочину провели обшуки, під час яких правоохоронці вилучили документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та гроші.

"Прокуратурою також ініційовано питання щодо позбавлення ліцензій аптечних закладів, причетних до вчинення кримінального правопорушення", – додали в ОГП.

Раніше в Києві поліціянти повідомили про підозру жінці та двом чоловікам, які шляхом обману лікарів різних медичних установ отримували рецепти на наркотичні ліки.