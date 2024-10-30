Кліматична криза загострюється: від екстремальної посухи вже страждає майже половина планети

Площі екстремальної посухи на планеті з 1980-х років зросли втричі

Екстремальна посуха охопила 48% земної поверхні у 2023 році. Ще у 1980-х роках цей показник був утричі меншим і складав лише 15%.

Таке зростання спричинене впливом кліматичних змін, йдеться у звіті наукового журналу Lancet, пишуть BBC і The Guardian.

Посуха такої інтенсивності наступає, коли опадів бракує протягом шести місяців або ж коли вода з ґрунту та рослин випаровується надто швидко. Це створює серйозні загрози і призводить до нестачі питної води, погіршення санітарних умов, продовольчої небезпеки, що спричиняє до недоїдання, а також проблеми для економіки, енергетики та транспортних мереж.

Зміни клімату загрожують також змінами у розподілі дощів, тож деякі регіони стають більш вразливими до посухи. Найбільше це відчули жителі Південної Америки, Близького Сходу та Африканського Рогу.

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В Амазонії, наприклад, посуха вбиває дерева, які допомагають формувати дощові хмари. Це порушує природний цикл опадів і призводить до ще більших посух у майбутньому.

Інша серйозна проблема, спричинена кліматичними змінами, – надмірна спека. У 2023 році люди зіткнулися з додатковими 50 днями небезпечної спеки, якої б не було без кліматичної кризи.

Смертність від теплових ударів серед літніх людей зросла на 167% порівняно з 1990-ми роками. Якби клімат не змінювався, через природне старіння населення цей показник зріс би всього на 65%.

Окрім того, спека призвела до втрати 6% годин сну порівняно з середніми показниками 1986-2005 років.

Суха і спекотна погода також сприяла зростанню кількості пилових бур. Це на 31% збільшило кількість людей, які піддаються впливу небезпечного рівня дрібних часток пилу в повітрі.

Через підвищення температур поширюються й небезпечні інфекційні хвороби, як-от денге, малярія та вірус Західного Нілу. Тепер ці захворювання проникають у нові регіони, де раніше не були поширені.

Попри ці невтішні факти, уряди та бізнеси продовжують інвестувати у викопне паливо: нафту, газ, вугілля. Це призводить до рекордних викидів парникових газів і втрати лісів.

У 2023 році викиди вуглекислого газу через виробництво енергії досягли рекордного рівня, піднявшись на 1,1% порівняно з 2022 роком.

У 2021 році частка викопного палива у світовій енергетиці зросла вперше за останнє десятиліття, досягнувши 80,3% від загальної енергії – це негативно позначається на екосистемах планети.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Тедрос Адханом Гебреєсус, коментуючи результати звіту, наголосив:

"Кліматична криза – це криза для системи охорони здоров’я. З підвищенням температур на планеті стихійні лиха частішають і посилюються, і це не оминає жодного куточка світу".

Він закликав до термінових дій, підкресливши, що зміни клімату – це вже не далека загроза, а реальна небезпека для здоров’я людей прямо зараз.

Нагадаємо, науковці виявили, що причиною смертей 38 тисяч людей, які померли в Європі влітку 2022 року, є кліматичні зміни.