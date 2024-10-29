Кліматичні зміни стали причиною більшої частини смертей в Європі влітку 2022 року – дослідження

Влітку 2022 року в Європі померли понад 68 тисяч людей

Науковці виявили, що причиною смертей 38 тисяч людей, які померли в Європі влітку 2022 року, є кліматичні зміни.

Кількість загиблих приблизно в 10 разів перевищує кількість людей, вбитих в Європі того року.

Про це йдеться у дослідженні вчених із Інституту глобального здоров’я в Барселоні (Іспанія). Його результати опублікували у науковому журналі NPJ Climate and Atmospheric Science, пише The Guardian.

Загалом влітку 2022 року в Європі померли понад 68 тисяч людей. Однак 38 тисяч могли б залишитися живими, якби люди не засмічували атмосферу шкідливими речовинами, які нагрівають планету, вважають вчені.

"Багато хто розглядає зміни клімату як проблему майбутнього. Проте наші висновки доводять, що вона вже є актуальною", – зазначила провідна авторка дослідження Тесса Бек.

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Також вчені з’ясували, що серед загиблих від спеки більше жінок, мешканців півдня Європи та літніх людей.

56% смертей, пов'язаних зі змінами клімату, можна було б уникнути, якби світ не нагрівався внаслідок спалювання викопного палива і знищення природи. За шість попередніх років ця частка коливалася між 44% і 54%.

Навіть невелике підвищення температури може мати негативний вплив на людське здоров'я, каже Емілі Теокрітофф, дослідниця з Імперського коледжу Лондона (Англія).

"Цей результат обґрунтований – смертність, пов'язана зі спекою, швидко зростає, коли температура виходить за межі, до яких люди звикли", – каже науковиця.

Вчені прогнозують, що до кінця сторіччя в Європі може втричі зрости кількість смертей від спеки у разі підвищення середньої температури повітря до 3°C порівняно з показниками доіндустріальної доби.

Минулого тижня в Організації Об’єднаних Націй попередили, що до кінця століття температура на планеті зросте на 3°C.

Небезпека екстремальної спеки є ще більш гострою в Африці, Азії та Південній Америці, але брак даних обмежує дослідження того, як вона впливає на здоров'я людей, сказала Бек.

"Помилково вважати, що лише екстремальні температури становлять серйозну небезпеку. Однак наше дослідження, як і попередні, показує, що навіть помірна спека може призвести до теплового удару, особливо серед більш вразливих груп населення", – зауважила Тесса Бек.

Раніше вчені використовували дані про спеку і здоров'я населення 35 європейських країн, щоб оцінити, скільки ще людей помирає внаслідок спекотної погоди. У новому дослідженні вони запустили модель з температурами для гіпотетичного світу, у якому люди не нагрівали б планету.

Таким чином вони виявили, що зміна клімату стала причиною понад 22 тисяч смертей від теплового удару серед жінок і понад 14 тисяч серед чоловіків.

Раніше ми розповідали, як пережити екстремальну спеку.