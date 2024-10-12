Смертельний ураган "Мілтон" у США посилився через зміни клімату – вчені

Очікується, що ураган триватиме до листопада 2024 року

Дослідники пов’язують потужність урагану "Мілтон", який забрав 17 життів у Флориді (США), із наслідками кліматичних змін, спричиненими діяльністю людини.

Про це йдеться в аналізі наукового співробітництва World Weather Attribution, яке вивчає роль кліматичних змін в спричинені екстремальної погоди, пише Reuters.

Група кліматологів підрахувала, що через глобальне потепління швидкість вітру в регіоні збільшилася приблизно на 10%, а кількість опадів зросла від 20 до 30%.

Ураган "Мілтон" зріс від шторму категорії 1 до бурхливої негоди категорії 5 менше, ніж за добу. Однак узбережжя Флориди він досяг як ураган 3-ї категорії.

На думку вчених, це стало можливим через рекордно теплу воду в Мексиканській затоці.

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Попередні дослідження засвідчили, що зміни клімату підвищили ймовірність таких температур у Перській затоці від 400 до 800 разів.

Ця додаткова спека зробила "Мілтон" третім за швидкістю посиленням атлантичним ураганом в історії, кажуть у Національному центрі спостережень за ураганами США. Подекуди негода досягала швидкості 290 км/год.

Кліматологи зауважили, що глобальне потепління, викликане діяльністю людини, зробило схожі на "Мілтон" урагани вдвічі потужнішими.

За прогнозами синоптиків, цього сезону на Атлантику очікує від чотирьох до семи великих штормів.

"Це дослідження підтвердило те, що вже має бути цілком зрозумілим: кліматичні зміни викликають шторми, і в цьому винне спалювання викопного палива", – сказав Ян Дафф, активіст екологічної некомерційної екозахисної організації Greenpeace.

Раніше дослідники виявили тенденцію швидкого поширення ураганів в Атлантиці за останні 50 років. За їхніми словами, причиною цього також можуть бути зміни клімату.

Нагадаємо, ураган "Мілтон", який може тривати поблизу узбережжя США до листопада, вже залишив без світла 3 мільйони американців у Флориді.

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Крім того, через негоду були зруйновані щонайменше 125 будинків, а понад 2200 авіарейсів довелося скасувати.

Спричинені ураганом торнадо забрали життя принаймні 17 людей, інформує CBC News.

За підрахунками аналітиків, ураган коштуватиме страховим компаніям до 100 мільярдів доларів.