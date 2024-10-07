ESA може відправити у космос людину з інвалідністю: британець на протезі проходить тестування

ESA тестує людину з інвалідністю для можливої відправки у космос

Європейське космічне агентство може вперше відправити у космос людину з інвалідністю.

Наразі кандидата активно тестують і вивчають, як мікрогравітація може вплинути на його протез, повідомляє The Guardian.

Першим астронавтом з інвалідністю може стати 43-річний британець Джон Макфол. У віці 19 років він потрапив в аварію на мотоциклі та втратив праву ногу. Через це чоловікові довелося зробити протез.

У 2008 році Макфол здобув паралімпійську бронзову медаль у спринті. Згодом чоловік здобув кваліфікацію хірурга-травматолога та оропеда.

У 2022 році Макфол доєднався до команди ESA для розширення дослідження можливості людей з інвалідністю жити та працювати у космосі.

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Агентство тестувало чоловіка на відповідність вимогам для перебування на Міжнародній космічній станції. Також фахівці досліджували, як умови мікрогравітації можуть вплинути на його протез.

Поки все вказує на те, що Макфолл може полетіти у космос. Однак наразі гарантій цього немає.

"Я сподіваюся, що між 2027 роком і кінцем цього десятиліття ми побачимо європейського астронавта з обмеженими фізичними можливостями в складі екіпажу Міжнародної космічної станції", – зазначив чоловік.

Хоча висновки агентства стосуються конкретно Макфолла, частина мети проєкту полягає в тому, щоб прокласти шлях у космос для інших людей з інвалідністю.

"Ми кидаємо виклик наративам про інвалідність. Це створює дискусію і руйнує стигму", – наголосив чоловік.

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