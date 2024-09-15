"Місію виконано": на Землю повернувся мільярдер, який здійснив перший непрофесійний вихід у космос

Члени комерційної місії в космос опустилися в капсулі в Мексиканській затоці

Екіпаж чотирьох туристів-космонавтів місії Polaris Dawn компанії SpaceX успішно повернувся на Землю. У ході місії вперше в історії двоє непрофесійних астронавтів здійснили вихід у відкритий космос.

Як повідомляє The Guardian, перед світанком 15 вересня капсула SpaceX опустилася у води Мексиканської затоки, що поблизу Флориди, США.

"Приводнення Dragon підтверджено! Із поверненням на Землю", – повідомили в компанії.

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Завдяки цьому на Землю успішно повернулися чотири непрофесійні астронавти – підприємець та мільярдер Джаред Айзекман, інженерки SpaceX Сара Джілліс та Анна Менон, а також колишній пілот Військово-повітряних сил США Скотт Потіт.

"Місію виконано", – сказав один з членів екіпажу, коли капсула опинилася у воді.

10 вересня відбувся запуск космічної ракети Crew Dragon з аеродрому Космічного центру імені Джона Кеннеді, що в штаті Флорида.

Два дні потому Джаред Айзекман та Сара Гілліс здійснили перший комерційний вихід у відкритий космос.

Під час цього люк капсули космічного корабля був відкритий лише протягом 30 хвилин.

Dragon's hatch is open and the Polaris Dawn crew is getting ready to exit the spacecraft pic.twitter.com/KItVBSwJff — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024

Айзекман вийшов у відкритий космос до пояса. Разом із Сарою Гіллс, що стояла за ним і протягом кількох хвилин згинала та розгинала кінцівки, чоловік випробовував новий скафандр SpaceX.

Астронавти-аматори при цьому перебували на висоті 740 кілометрів над Землею, що вище ніж Міжнародна космічна станція та телескоп Хаббл.

У компанії вважають, що ця коротка місія стала відправною точкою для випробування технології скафандра для майбутніх, більш тривалих подорожей на Марс.

Джаред Айзекман та Сара Гіллс стали 264-ю та 265-ю людиною, які здійснили вихід у відкритий космос з 1965 року. Досі це робили виключно професійні астронавти.

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Загалом астронавти-туристи провели у відкритому космосі дві години, більшу частину з яких тривала процедура скидання тиску у всій капсулі, а пізніше – відновлення повітря в салоні.

При цьому навіть Анні Мемом та Скотту Потіту, які залишалися всередині, довелося одягнути скафандри.

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Для мільярдера Джареда Азекмана цей політ став другим у житті. Очікується, що він здійснить ще дві подорожі, які спонсорує особисто, в рамках програми з дослідження космосу під назвою Polaris.

Нагадаємо, на початку вересня NASA повернули на Землю космічний корабель Boeing Starliner, який через технічні несправності провів на Міжнародній космічній станції два місяці замість восьми днів.

Члени екіпажу місії залишилися на борту Міжнародної космічної станції, там вони чекатимуть можливості повернутися на Землю в лютому 2025 року.