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Естонський спортсмен вперше у світі перетнув Босфор по канату

Віра Шурмакевич — 16 вересня, 13:40
Естонський спортсмен вперше у світі перетнув Босфор по канату
Естонський спортсмен вперше у світі перетнув Босфор по канату
Газета Hürriyet

Естонський спортсмен Яан Рус став першою людиною у світі, яка перетнула кордон між Азією та Європою по натягнутому канату над протокою Босфор.

Як повідомляє турецька щоденна газета Hürriyet, це трапилося 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі. Яан йшов по спеціальному канату довжиною понад 1 кілометр на висоті 165 метрів.

"Рус, який розпочав свою "прогулянку" азіатським континентом о 18 годині, досягнув європейської сторони приблизно за 47 хвилин. Ніхто раніше не переходив з Азії в Європу з такої високої точки. Він став першим спортсменом, який увійшов в історію з цим досягненням", – йдеться у повідомленні.

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Виступаючи після заходу, Яан Рус зазначив, що відчуває себе щасливим.

"Окрім того, що Босфор з'єднує два континенти, він має тисячолітню історичну та культурну цінність, а також неймовірну природну красу.

Якщо поєднати це з мінливими погодними умовами та сильними морськими течіями, то він став унікальним місцем для занять слеклайном (вид спорту, який полягає у ходінні на натягнутій міцній стрічці – ред.)", – розповів естонець.

Раніше ми розповідали про француженку Анук Гарньє, яка піднялася на канаті на Ейфелеву вежу на висоту 110 метрів за 18 хвилин. Жінка встановила два нових світових рекорди.

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