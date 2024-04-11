Заради онкохворих дітей: француженка піднялася на Ейфелеву вежу і побила рекорд із скелелазіння

34-річна француженка Анук Гарньє піднялася на канаті на паризьку Ейфелеву вежу на висоту 110 метрів за 18 хвилин. Таким чином вона встановила два нових світових рекорди.

Як зазначає The Guardian, жінка піднялася на вежу, щоб зібрати кошти для лікування дітей з онкологічними захворюваннями.

"Моя мрія здійснилася. Це чарівно. Якщо я в чомусь і не сумнівалася, так це в тому, що я це зроблю", – сказала Гарньє.

Також вона додала, що на шляху до цього рекорду було багато перешкод. Зокрема, погода "не завжди була її союзником", і доводилося координувати плани всіх, хто брав участь у цьому проєкті. Втім вона не переставала вірити і її "божевільна мрія стала реальністю".

Рекордсменка розповіла, що готувалася до події цілий рік, а скелелазінням почала займатися два роки тому після перемоги на чемпіонаті світу з подолання смуги перешкод у своїй віковій категорії. Її надихнула спортсменка Іда Матільде Стінсгаард, яка піднялася на висоту 26 метрів у 2022 році і встановила рекорд "найвищий підйом серед жінок".

"Я сказала собі: 26 метрів – це не так багато, на який пам'ятник я можу вилізти?", – сказала Анук.

Альпіністка розповіла, що також хотіла зібрати гроші для "Ліги проти раку" після того, як у її матері діагностували цю хворобу.

"Я бачила, як вона бореться. Я хотіла зробити свій внесок", - сказала Гарньє.

Раніше ми розповідали про Расса Кука з Великої Британії – першу людину, яка пробігла від краю до краю Африки. Для цього спортсмену знадобилося 352 днів.