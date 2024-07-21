Українські фотографи потрапили під російський артобстріл на Донеччині

Ольга Ковальова під час роботи на Донеччині у червні 2024 року

Українські фотографи Ольга Ковальова та Владислав Краснощок, які працювали з артилеристами Збройних Сил України, потрапили під російський артилерійський обстріл на Донеччині.

Про це повідомила Українська асоціація професійних фотографів.

Фотографи потрапили під обстріл ворожої артилерії, документуючи російсько-українську війну. Сталося це 19 липня 2024 року неподалік лінії фронту на Торецькому напрямку у Донецькій області.

Того дня військові здійснили кілька пострілів по ворогу та сховались у бліндаж разом із журналістами, кажуть в асоціації.

Ольга Ковальова отримала осколкове поранення підпахвової, надключичної надгрудної ділянок та руки, перелом грудної клітини.

ВІДЕО ДНЯ

"У мене три осколкові поранення. Два осколки вдалося дістати з тіла. Усі вони були біля великих судин. Проте один осколок медики наразі не ризикують діставати, аби щось не пошкодити. Наразі у мене не працює повністю права рука", – розповіла Ольга.

Першу домедичну допомогу їй надали військові. За словами документалістки, військовий медевак доставив її у найближчий польовий шпиталь, а звідти – у військовий госпіталь у Покровськ.

Згодом фотографка опинилася у цивільній лікарні, а тепер вона перебуває у госпіталі в Харкові. Наразі її стан стабільний.

Владислав Краснощок і військові отримали контузії.

"Усі інші, хто перебував у бліндажі, на щастя, цілі. Мене поранило, тому що я сиділа в кутку біля труби – імпровізованої витяжки, саме з неї і посипались осколки.

Мене врятував бронежилет і шолом. Осколки потрапили туди, де захисту не було. Дуже шкода, що це сталося у перший день відрядження", – розповіла фотографка.

За інформацією Інституту масової інформації, за два роки з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 70 медійників. З них 10 – під час виконання журналістських завдань, 47 загинули як учасники бойових дій, а 13 – унаслідок російських обстрілів або катувань.

Раніше на фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко.